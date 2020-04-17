Samuel Habtab / The Associated Press, file

（JY譯）微軟聯合創始人比爾·蓋茨（ Bill Gates）批評總統特朗普決定暫停向世界衛生組織（WHO）的資助是「危險的」。他說，這種撥款應該繼續下去，特別是在全球新冠狀病毒大流行期間。蓋茨在星期三（15日）早些時候發推文說：「在全球面對著衛生危機期間，暫停為WHO提供資助聽起來很危險的。他們的工作正在減慢COVID-19的傳播速度，如果停止這項工作，其他任何組織都無法取代它們。現在，世界比以往任何時候都更需要WHO。」

國務院發言人告訴《華盛頓郵報》，美國是該組織的最大捐助國，曾承諾在當前的兩年資助期內向WHO提供8.93億美元資助。

比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill＆Melinda Gates Foundation），該家族大型慈善事業總部位於西雅圖，是僅次於美國政府，WHO的第二大捐助方，約佔聯合國機構資金的10％。此外，上週他的基金會已承諾額外投入高達1億美元，作為全球應對這種大流行病的一部分，就在特朗普試圖轉移對其政府未能及時對致命的新型冠狀病毒做出積極反應的責任。

特朗普星期二說，美國將停頓撥款60至90天，期間將對WHO進行了評估，以審查該組織的角色作用，並指責其嚴重管理不善及隱瞞新冠狀病毒的傳播速度。特朗普在週二的新聞發布會上說：「我們沒有得到適當的對待。」他補充說：「世衛組織推動了中國政府對該病毒的錯誤信息。」

據《華盛頓郵報》報導，目前尚不清楚美國是否會切斷與這個主要國際組織的資金往來，或者特朗普是否為以後恢復美國對該組織的撥款附加條件。

該聲明對新冠狀病毒大流行期間對該機構造成了潛在的破壞性打擊，因為美國政府的捐款佔全球所有自願捐款約15％。聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（AntónioGuterres）也為世界衛生組織辯護，他雖然沒有說出特朗普的名字，但表示「現在不是減少世界衛生組織資源或任何其他人道主義組織用於抗擊病毒行動的時候。現在是國際社會團結和共同制止這種病毒及對付其破壞性的時候。」

美國醫學協會（American Medical Association）等其他組織也指出，特朗普宣布削減世衛組織的資助「是朝錯誤方向邁出的危險一步」。

蓋茨並不是第一次質疑該國對這一大流行病的反應。 在上個月的TED採訪中，蓋茨雖然沒有提到特朗普的名字，但表示放寬「社交隔離」以重新開放國家經濟是魯莽的。「實際上沒有中間立場，很難對人們說：『嘿，繼續外出用餐、去買新房子，忽略角落裡那堆屍體。我們希望你繼續消費，因為可能有一位政治家認為GDP增長才是最重要的。』」蓋茨說。「有人建議我們可以兩全其美，這是非常不負責任的。」

蓋茨在3月31日發表的《郵政》專欄文章中強調，儘管美國失去了在最初發現確診病例時，就應該做出應對措施，但通過「科學、數據和醫療專業人員的經驗」做出的決定，仍有好轉的道路 。蓋茨寫道︰「我們和我們的領導人現在做出的選擇將對病例數量下降的速度、經濟持續關閉的時間以及由於COVID-19而失去至親等，會產生巨大影響。」