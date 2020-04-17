（綜合報導）美國前總統奧巴馬14日公開支持前搭檔喬·拜登（Joe Biden）競選總統，體現民主黨正加速凝聚對拜登的支持。如無意外，拜登將在8月的民主黨黨代表大會中，正式成為總統候選人，力求在11月的大選中擊敗現任總統特朗普。

Susan Walsh/AP Photo

奧巴馬在社交媒體上發佈近12分鐘的視頻，首度對拜登的競選表示支持。他說道：「選擇拜登作為我的副總統，是我做過最正確的決定之一，他成為了我的好友。我相信他擁有總統所需的所有品質。」鑒於美國正處於新冠疫情與隨之而來的經濟動蕩，奧巴馬強調拜登是能在這一艱困時期掌舵美國的領袖。

「以拜登的品性與經驗，他能帶領我們度過我們有史以來最黑暗的時期，在漫長的康復期療癒國家。」奧巴馬表示。他在發言中提及2008年金融危機後拜登在重塑美國經濟、拯救汽車工業、以及協助控制甲型流感H1N1與伊波拉病毒疫情等方面的政績。

自卸任以來，奧巴馬保持低調，甚少出現在公眾視野中，但他仍是民主黨內號召力數一數二的政治人物。儘管他對拜登的支持並不令人意外，但估計仍會為因疫情陷入停擺的拜登競選活動注入新動能。

另外，沃倫（（Elizabeth Warren））15日於推特上載短片，正式支持黨內初選的競爭對手拜登代表民主黨出戰，她表示同感非常重要，而且在這個危機時刻，下一任總統有責任回復美國人對良好而有效率政府的信任。她認為拜登差不多畢生奉獻於公職，了解一個有誠信、效率和熱心的政府可以拯救生命和民眾的生活，因此大家無法再讓特朗普繼續危害每個美國人，所以決定支持拜登成為總統候選人。

拜登隨即留言回應，感謝沃倫的支持，稱現時為國家的精神而戰，並形容沃倫為最勇敢的戰士，他希望可以擊敗特朗普，建立一個為民眾服務的政府，而不是只為富裕階段或有關係人士建立關係。

姍姍來遲的支持

拜登曾在2008年至2016年擔任奧巴馬的副手，但奧巴馬此前從未公開表達對其參選的態度。特朗普競選團隊稱，奧巴馬對拜登的公開支持姍姍來遲，體現了對其的不信任。

特朗普競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）在聲明中寫道：「拜登是一個糟糕的總統競選人，他會讓自己和他的黨出醜。特朗普總統會摧毀他。」

奧巴馬的團隊則在聲明中稱，早在初選初期，奧巴馬就已明確表示將保持中立，讓民主黨選民選擇他們青睞的參選人。而無論誰最終成為民主黨提名人，奧巴馬都會幫助團結全黨，並在大選期間積極為其助選。如今選情明朗，預計奧巴馬之後會現身拜登的競選活動，運用自己的影響力爭取不同階層人士支持。

桑德斯呼籲團結

在奧巴馬宣示支持拜登的前一天，曾是民主黨提名大熱人選的桑德斯已通過視頻連線，站在了拜登的陣營之中。

桑德斯13日在兩人的公開視頻連線中表示：「今天我請求全體美國人，每一位民主黨人和無黨派人士，以及很多的共和黨人，一起來參與到這場競選中，支持我背書的參選人（拜登）」桑德斯表示，民主黨人應該把打敗特朗普當成優先任務。他又說：「我們必須讓特朗普僅成為一任總統。」「我將盡我所能實現這一目標。」

對拜登來說，桑德斯的支持是至關重要。拜登必須彌合民主黨根深蒂固的意識形態分歧，以組建一個可以擊敗特朗普的聯盟。桑德斯退選後五日便迅速表達對拜登的支持，與四年前的總統初選時他的表現截然不同。當年，桑德斯與希拉里（Hillary Clinton）纏斗多時，前者在接近黨代表大會時才公開支持後者的競選。民主黨內的分裂為希拉里的敗選埋下了伏筆。有報道指出，桑德斯或許是渴望避免2020年的選舉重蹈2016選舉年的覆轍，桑德斯4年前表態支持希拉里之前，經歷了一場慢長而激烈的提名戰。

奧巴馬也在最新視頻聲明中表達對桑德斯的敬意，指兩人雖有諸多政見不同，但同樣致力減少美國的不公平。通過這些團結一致的呼籲，民主黨希望將左翼進步派的支持者納入拜登麾下。桑德斯一向受到大量年輕選民的熱切支持，但他們卻是投票率較低的族群。年輕選民在初選中的缺席，亦是桑德斯敗選的關鍵因素之一。