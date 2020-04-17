（JY文）海莉·西摩（Hayley Seymour）的兒子在去年10月1日，於西雅圖兒童醫院進行心臟直視手術時只有6天大。一個月後，由於黴菌感染了他的心臟，他正在為自己的生命而戰。

這間享有崇高聲望的醫院一直在努力遏製曲黴菌的感染，該問題已經有近二十年的歷史。週一，西摩成為了對其提起訴訟的最新家庭。她說，如果一家人知道醫院有黴菌病史，那他們就不會在那裡為兒子進行初次手術。根據兒童醫院的過失訴訟，該醫院沒人告訴他們這段歷史。

在2019年春季，由於一系列手術中的曲霉菌感染，該醫院關閉了手術室，這是由於手術室牆壁和空氣過濾器中的小縫隙造成。手術室於7月4日重新開放後，空氣測試並未檢測到黴菌。該醫院的首席醫療官當時表示，對患者的風險「非常低」。

自那以後，醫院一直在進行監控，根據華州衛生部（DOH）的一項調查，在西摩兒子10月1日接受手術後一個多月以來，監測仍未能在醫院的手術室中檢測到曲霉菌。DOH的調查表明，醫院的感染預防部門希望將高風險手術限制在裝有高效微粒空氣過濾器或HEPA過濾器的手術室中。報告顯示，首席醫療官和首席外科醫生於9月決定在心臟病例的情況下開放其他手術室，並得到首席執行官的同意。該報告稱，該決定基於空氣樣本沒有檢測到曲霉菌、統計分析以及可能影響患者安全的空間和醫護人員配置注意事項。

該報告說，西摩兒子接受手術的第11號手術室沒有HEPA過濾器。該州報告援引了一名經過心臟直視手術感染的嬰兒的名字，但是沒有給他起名字。西摩和她的律師辛·奧斯本（Sim Osborn）認為這名嬰兒就是西摩的兒子。

在萬聖節前夕，西摩兒子從兒童醫院回家後的12天，他的氧氣下降了，她把他帶到了Madigan陸軍醫療中心。六天后，他被轉到西雅圖兒童醫院，在那裡接受了另一次手術。11月7日的驗血表明，黴菌感染了兒子的初次手術部位。 DOH發現，當天醫院工作人員收集了空氣樣本，三天后曲霉菌檢測結果呈陽性。然後，該醫院再次關閉其手術室。DOH在11月和12月在兒童醫院調查了六天的時間，並沒有提到醫院任何違反行為。

當被問及西摩週一在金縣高級法院提起的訴訟時，西雅圖兒童醫院提到了其網站上的頁面，該頁面解釋了解決黑曲霉問題的方法。醫院在黴菌上的問題可追溯到2001年。該醫院已證實自其手術室使用的空氣過濾系統存在問題以來，已確認14例曲霉菌感染，包括6例患者死亡。

去年12月代表四名孩子或其家屬向金縣高級法院提起訴訟，尋求在2005年至2017年期間因兒童曲霉菌感染的患者的集體訴訟。1月，第五名患者被添加到該申訴中。

西摩的兒子仍在兒童醫院接受治療。 但是現在，在新冠狀病毒大流行的情況下，一次只允許一位家庭成員與他同在醫院。為了讓他們更容易輪流照顧探望兒子，西摩一家從羅伊（Roy）的家搬到了兒童醫院附近的公寓。兒子患有呼吸和心臟衰竭問題，西摩說，他可能在9月時，在醫院裡渡過第一個生日。

西摩週二說：「醫院裡沒有人能告訴我，他什麼時候可以出院並與家人在一起。作為母親，這真是令人心碎。」