Anna Moneymaker / The New York Times

（JY譯）美國參議院大多數民主黨成員，由華盛頓特區參議員帕蒂·默里（Patty Murray）帶領下，已經制定如何在全國范圍內實施廣泛COVID-19測試的方案。沒有廣泛的測試，就不可能完全了解病毒的傳播範圍及速度。但是對於許多美國人而言，由於所需測試物資短缺而很難進行檢測，並且在某些地區，只有符合特定條件的人才能進行檢測。

從一開始，美國疾病控制與預防中心（CDC）就在全國范圍內向公共衛生實驗室分發測試套件時，測試充滿了問題。默里指出，由於缺乏廣泛測試和支持公共衛生基礎設施的聯邦策略，將無法安全地緩解「社交距離」和「居家令」。

默里在週三（15日）與其他民主黨參議員的電話新聞發布會上說：「我們需要進行快速、免費且無處不在的測試。」一名斯諾霍米甚縣（Snohomish County）男子成為美國首例確診COVID-19之後的第12週，民主黨提出了這個議案。參議員黛比·斯塔貝諾（Debbie Stabenow）說，廣泛的測試將挽救生命，並使美國人盡快重返工作崗位。

參議員們正在推動國會針對下一輪大流行病的應對措施，其中包括300億美元的緊急資金，以便迅速在全國范圍內進行檢測。他們提出的實現這一目標的方案包括：

一項「全社會」（whole of society）應對計劃，各州和聯邦政府共同一致地防疫抗疫，特朗普政府提供集中的管理。

緊急資金可快速擴大測試規模，開發不同類型的測試並支持公共衛生基礎設施，包括僱用人員進行接觸者追踪並應對當地疫情。

開發和分配具有充足供應量的可靠測試的管道。這可能需要援引《國防生產法》（Defense Production Act）以迫使製造商生產測試所需的產品以及用於醫護人員的個人防護設備。

建立適當的結構以在縣內每個社區中進行測試。

確保測試系統以及如何做出分配物資的決定是透明且負責的。

參議院少數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer），在電話會議上說︰「在開發出疫苗或有效的治療方法並廣泛使用之前，我們評估美國重新開啟經濟的最佳方法是通過全面、廣泛、複雜的病毒測試。」

民主黨參議員推動制定聯邦指導的檢測策略的原因是，每天都有越來越多的美國人被診斷出患有COVID-19，而正在處理的檢測卻更少。《Politico》週一報導，過去兩週，美國商業實驗室每天分析的測試數量下降了30％以上。