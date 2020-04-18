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(溫哥華消息) 一年一度的溫哥華櫻花節 (Vancouver Cherry Blossom Festival)，由於受到新冠肺炎疫情的影響，其中部份活動在四月份(至四月廿六日)已改為另一個形式舉行。

大型野餐(The Big Picnic) 已改為在各人在家中後園、露台或客廳舉行，只要依照以下步驟:

決定主題

例如以某一種顏色為主題，或是穿一些特别的服裝，使野餐成為全新的文化體驗。

設計全新的櫻花菜單及嘗試新的食物

可採用家人最喜愛的食譜，或是你的文化背景中的野餐食物。

娛樂節目及活動

可作特別的打扮，例如戴上牛仔帽，或可以製作一些工藝品。

製造氣氛

鋪一塊「 野餐毯」，也可以擺放一些植物，便會有身處戶外的感覺。

拍照留念

把照片放到社交媒體。

此外，俳句創作比賽(Haiku Invitational) 繼續舉行，可以樱花為題材創作兩首俳句參賽，截止日期是6月1日。

表演節目則繼續在社交媒體平台上舉行。

有關溫哥華櫻花節的詳情，可瀏覽網頁www.vcbf.ca。(圖片提供: Vancouver Chery Blossom Festival)

Vancouver Cherry Blossom Festival (溫哥華櫻花節)

日期 : 即日至4月26日

網頁: www.vcbf.ca