© Getty Images

（JY譯）經常用肥皂和水洗手是預防新冠狀病毒傳播的關鍵，但是事後乾手的最佳方法是什麼？英國研究人員最近發表了一項研究，該研究尚未經同行評審，它本來計劃在4月於法國舉辦的《2019年歐洲臨床微生物學和傳染病大會》（2019 European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases）上發表。該研究發現使用紙巾擦手比常規式乾手機來弄乾沒有徹底清洗乾淨的手，因為它們可以清除洗手後殘留在手上的細菌。

關於哪種乾手方法最好的爭論，可能是在1920年代第一乾手機獲得專利後不久開始的。利茲大學（University of Leeds ）微生物學家馬克·威爾科克斯（Mark Wilcox）在一份聲明中說：「問題開始是因為有些人沒有正確洗手。另外當人們使用噴氣式乾手機時，微生物會被吹散並散佈在衛生間內。」

這位英國科學家使用噬菌體，對四名志願者的手部進行了污染模擬。這是一種在細菌和古細菌中感染並複製的病毒，對人類無害。所有參與者都穿著圍裙，因此可以測量乾手期間身體或衣服的污染程度。他們在醫院的公共洗手間洗手，用紙巾或乾手機擦乾了手後，觸摸物品。研究人員從他們接觸的表面，例如扶手椅、門、樓梯扶手、電梯按鈕、電話和對講機等中取樣本。

儘管紙巾和乾手機都清除了手上大量的病毒，但研究團隊發現，噴氣式乾手機使用後，環境污染大大增加。調查結果表明，使用乾手機的參與者衣服上，相對使用紙巾的參與者找出五倍的病毒。其他物體表面樣本中，其表面污染高出十倍以上。「實際上，乾手機會產生一種氣溶膠，污染洗手間，包括乾手機本身以及水槽、地板和其他表面，這取決於乾手機的設計和放置位置。」負責這項研究的威爾科克斯說。

「良好及正確的洗手習慣後應適當進行乾手。紙巾可以幫助減少微生物的傳播，應是首選的乾手方法，尤其是預防COVID-19的最有效措施，」研究作者利茲大學研究員伊內斯·莫拉（Ines Moura）說。正確洗手意味著用肥皂和水徹底洗手至少20秒鐘。

儘管可以說這項研究規模太小，無法確定使用擦拭紙巾是否比噴氣式乾機更有效去除病毒，但這只是發現同一認證的最新研究。根據健康資訊網站《健康專線》（Healthline.com），英國、法國和意大利的科學家曾合作進行了一項研究，以解決乾手機或紙巾那個最能防止細菌傳播的問題。在4週多的時間內，科學家追踪了幾家醫院的多個公共洗手間中如何傳播已知導致醫院疾病的幾種細菌，例如對抗生素敏感和耐藥的金黃色葡萄球菌的來源等。

研究中的每個洗手間都裝有紙巾和噴氣式乾手機。但是，每個洗手間只能使用一種乾手方法。這使他們能夠比較每種方法在同一家醫院內的執行情況。儘管各醫院之間存在差異，但確實出現了一致的模式。與僅使用紙巾的洗手間相比，使用噴氣式乾手機的洗手間覆蓋的細菌更多。

紐約長島猶太森林山醫療中心（Jewish Forest Hills）的傳染病負責人米里亞姆·史密斯（Miriam Smith）說：「噴氣式乾手機似乎增強了霧化和傳播微生物的潛力。鑑於發生COVID-19爆發，應在公共設施中考慮用紙巾，而不是乾手機，以遏制SARS CoV-2的傳播。」