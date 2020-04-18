蓮生活佛表示以網路直播的方式，持續廣傳佛法、安定人心。

配合政府法令，西雅圖雷藏寺已關門停止香客來訪及每週六同修活動，而從4月4日起，每週六同修時段改為純粹的網路直播蓮生活佛開示。

蓮生活佛期盼，在這疫情嚴峻時期，能以網路直播的方式，持續廣傳佛法、安定人心。

4月4日，蓮生活佛在網路直撥開示，說自己活到76歲，從未見過人類受這種苦難，很多人死、受病苦、失去親友、社會交誼停止，人人惶惶度日，不知何時是盡頭。

蓮生活佛祈求「佛菩薩金剛護法慈悲眾生」。

蓮生活佛祈求「佛菩薩金剛護法慈悲眾生」，說著說著，泣不成聲，最後在哽咽中斷斷續續說完「請幫助我們受苦受難的所有人類」的祈願。

蓮生活佛說，當知道醫院缺乏口罩的消息，盧勝彥佈施基金會便積極籌措，連同了西雅圖雷藏寺、彩虹雷藏寺，在3月27日捐出3390個口罩給ICHS國際健康醫療服務中心，ICHS診所的醫護人員在受贈時感動落淚，他們說在第一線工作，卻缺乏口罩。

蓮生活佛提到，還有很多單位向盧勝彥佈施基金會申請救助，最近有四案，已經迅速將資金分配給第一線的救援單位。

Somali Health Board（索馬利亞衛生局），幫助他們努力擴大社區的服務範圍，宣導新冠病毒的防疫衛生工作。

HealthPoint（健康一點通）組織，因診所不夠，幫助他們購買許多帳棚，以便能安全的在戶外對人群進行新冠狀病毒的檢測。

Refugees Northwest（西北難民）組織，幫助他們做新冠狀病毒的醫療、翻譯人員、食物供給的計畫。 Neighborcare Health（友鄰健康關懷）組織，提供他們新冠狀病毒檢測站的帳棚，以及其他急需用品。