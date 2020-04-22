「第二屆新世紀文學論壇」成功落幕。

(溫哥華消息)加拿大華裔作家協會會長陳浩泉透露，由於新冠病毒肺炎擴散，疫情日趨嚴重，「加華作協」理事會經商討後，已停辦近期的「文學月會」，同時取消了原定於三月中舉行的新春聯歡晚會；本年度的會員大會也未能如期舉行，新書發布會等活動亦被迫押後。但他表示，待疫情過去，作協的活動即會回復正常。



昨日，陳浩泉通過網絡渠道，向該會顧問與會員報告過去一個年度作協的會務。他稱，2019年是加華作協活動頻密、會務大有進展的一年，活動内容豐富，成果驕人。其概要如下：

首先，三月十五日在溫哥華富大酒家舉行會員大會暨新春聯歡晚會，會上有文娛表演、抽獎及會員作品展銷。

由三月份起，作協禮聘徐明耀御用大律師為榮譽法律顧問。

三月廿九日，與列治文公共圖書館合辦新書發布會，江蘇網絡文學谷贊助協辦。發布的五種新書是梁兆元的《破譯曹雪芹密碼》、 姞文的《長干里》、辛上邪的《過我想過的日子》、黃冬冬的 《世界從心開始》和安妮的《風花雪月情》。

四月份，選出新一届理事會，會長陳浩泉，執行會長梁麗芳， 副會長青洋、任京生、陳華英，理事盧因、曹小莉、陳麗芬、 韓牧、黎玉萍、施淑儀、陶永強、李敏儀、楊蘭、盧美娟。

五月份，增聘王列耀、朴宰雨、金惠俊、陸士清、陳公仲、黃維樑、喻大翔、潘耀明為顧問。

五月廿七日，設座談晚宴接待中國作家祖慰和江霞伉儷。

六月一日，文學月會邀請賈葆蘅主講，內容為移民小說與華人移民史的撰寫，徐燕琳教授作回應。

六月十日至十三日，舉辦「第一屆加華文學營」，地點溫哥華島奈乃莫（Nanaimo）和 Chemainus、Duncan，活動包括創作心得座談會、詩文朗誦聯歡晚會、觀光遊覽與文化考察。

八月三日，文學月會邀請丁果主講，講題為「加華歷史和加華文學的今天與未來」。

八月十一日，「第二屆新世紀文學論壇」在高貴林西木高原一 會所舉行，主題為「探討在地化的創作現象」，主講者有戴小華、彭燕彬、徐燕琳、郭曉蘭、黃鶴峰、王健（Jan Walls）、李盈、馬森、陳浩泉、青洋、任京生、陳華英。出席者共四十 餘人，梁麗芳主持。

八月廿三日，名譽會長貝鈞奇到溫哥華，與顧問和理事舉行座談晚宴，陳浩泉、梁麗芳與王健（Jan Walls）、李盈教授， 以及多位理事出席。

九月十五日，與哥倫比亞教育集團在 BC 教育城合辦新書發布會。發布的六種新書是柳上惠的《柳上惠詩詞集》， 陳浩泉的《家在溫哥華》，山眼的《青春作伴》，葉靜欣、韓牧的《她鄉，他鄉》，蘇阿冠的《甘蔗收割者》和任京生的《英 語改變人生》。

九月廿九日，與溫哥華中山公園合辦第九屆「秋之韻」中英詩歌朗誦會，梁麗芳統籌主持，中山公園教育項目統籌 Claire Lloyd 與加華作協會長陳浩泉致詞，湯月明古琴演奏， 參加的詩人有意大利裔的 Diego Bastianutti，智利裔的 Ariadne Sawyer，黎巴嫩裔的 Ghia Aweida，韓國裔的 Bong-ja Ahn（安峰子），法國與印第安裔的 Joanne Arnott，英裔的王健（Jan Walls）以及陳浩泉、李盈、羅善權、韓牧、青洋、冬冬、宇秀、 曹小平、曹小莉、沈家莊、施淑儀、陳麗芬、盧美娟、王藝霖、 胡守芳等，出席活動者共五十餘人。

十二月，《加拿大華人文學論文集》出版，陳浩泉、梁麗芳主編。主要收入「第十屆華人文學國際研討會」的論文，撰文的學者、作家近30人。此書為加華作協創會 30 周年的紀念文集。

「第一屆加華文學營」在温哥華島舉行。



去年，加華作協三位會員任京生、姞文、宇秀榮獲台灣的文學獎項，任京生獲台灣「僑聯文教基金會華文著述獎」學術著述三獎，宇秀獲佳作獎；姞文獲台灣「全球華文文學星雲獎」短篇歷史小說三獎。

此外，陳浩泉先後於四月和十一月間應邀出席濟州大學舉行的「第五屆韓國世界華文文學國際論壇」與澳門大學舉行的「第七屆世界華文旅遊文學國際研討會」,

以及深圳舉行的「第一屆茶文化論壇」。

過去一年，加華作協的文學專版《加華文學》和《華采》也繼續在報刊與讀者見面。此外，文學書籍的出版持續進行。

近月的疫症蔓延期間，作協仍以電郵、網絡社交媒介等渠道發放信息，及與會員、文友保持緊密的聯繫。陳浩泉期望此期間會員們多讀書、思考、創作，寫出好作品！他同時祝大家身心健康，在新的一年取得豐碩的創作成果！



更多資訊請参閱「加華作協」網站：www.ccwriters.ca 。