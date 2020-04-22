（編譯Yiran）蒙特·海倫娜（Mont HELENA）表示，由於學校停課，教師無法舉報可疑的虐待個案，兒童福利機構在這非常時期無法著眼於失去工作並在新冠狀病毒大流行期間被關在一起的家庭。

4月是防止虐待兒童月，在全國範圍內，各州報告打給虐待兒童熱線的電話較少，這不是因為總體數值有所下降，而是因為很多案件沒有被舉報。

杜克大學公共政策教授安娜·加斯曼·派恩斯（Anna Gassman-Pines）說：「當社區大規模失去工作時，虐待兒童的人數就會上升。」她研究的課題包括失業對兒童的影響。「因此，我們所有人都需要考慮在居家令盛行的經濟壓力期間，這些條件可能會給那些先前存在脆弱家庭關係的家庭帶來很大壓力」。

華盛頓州兒童虐待熱線的電話數量下降了約50％，而蒙大拿州、俄克拉荷馬州和路易斯安那州的報告顯示，自上個月學校關閉以減緩該病毒的傳播以來，兒童虐待熱線電話數量下降了約45％。與前幾週相比，亞利桑那州的電話量下降了三分之一，內華達州的電話量與2019年3月相比下降了14％。

亞利桑那州兒童安全局發言人達倫·達朗科（Darren DaRonco）表示：「這意味著許多兒童正在默默忍受痛苦。」兒童機構現在呼籲大家踴躍舉報。

新罕布什爾州州長克里斯·蘇努努（Chris Sununu）表示：「無論您是商店店員、郵遞員、鄰居還是親戚，每個人都有舉報虐待兒童的責任。雖然舉報電話減少了，但這並不意味著暴力行為已經停止。」

俄亥俄州州長邁克·德維恩（Mike DeWine）最近也表達了這一觀點，他說：「我們對這些孩子的監視保護力不夠大」，並要求「所有人都應該保持警惕。」

新罕布什爾州兒童權益保護辦公室主任莫伊拉·奧尼爾（Moira O’Neill）說，人們被困在家裡，失去常規生活可能增加了導致虐待兒童的壓力，壓力來自經濟上的不安感以及有限的獲得醫療和心理保健的機會。

弗吉尼亞美國學校顧問協會助理主任吉爾·庫克（JillCook）說，家庭暴力熱線的電話越來越多，這表明一些兒童可能被困在不安全的家庭中。庫克說：「我擔心的是，對於受到侵害的孩子來說，學校是一個安全的地方，而現在他們所處的環境使他們無法出入或離開，他們正處於不安全的環境中。」該組織鼓勵學校輔導員確保學校網站列出社區和國家危機熱線。

在新墨西哥州，兒童，青年和家庭事務部表示，「正在與家庭暴力避難所、青年避難所、醫院、警察、衛生部和其他參與確保兒童安全的合作夥伴加強溝通。」最近的舉報電話遠遠少於普通暑假期間接到的舉報電話，疫情之前機構還可以從日托服務機構或其他與兒童互動的社區成員那裡收到報告。

如今，「不僅他們不能去上學了，更與其他人斷了聯繫。」蒙大拿州兒童與家庭服務部副主任尼克·格羅斯伯格（NikkiGrossberg）說。

蒙大拿州機構負責人馬蒂·維寧（Marti Vining）表示，如果兒童面臨遭受虐待和忽視的更大風險挑戰，州政府鼓勵人們與大家庭或社區中的其他人接觸。維寧說，不堪重負的家庭可以撥打州熱線電話，轉介尋求公共援助，托兒服務從而幫助他們制定緩解壓力的計劃。維寧說：「我們希望擺脫的挑戰是，家庭暴力不會因為流行病而停止。我們所有人都要努力，盡力幫助可能面臨挑戰的家庭，這是非常重要的。」