（JY譯）大量新研究表明，感染新冠狀病毒的人越來越多，而且沒有任何症狀，這使人們對它的致命性比最初擔心的要低得多。雖然這顯然是個好消息，但這也意味著無法知道誰是帶菌者。這使有關重返工作、學校和正常生活的決定變得複雜。

上週，無聲感染的報導來自波士頓無家可歸者收容所、美國海軍航空母艦、紐約醫院的一名孕婦、加州和幾個歐洲國家。美國疾病控制與預防中心（CDC）負責人說，25％的感染者可能沒有症狀。參謀長聯席會議副主席約翰·海頓（John Hyten）將軍認為，軍事人員中這一比例可能高達60％至70％。

哈佛大學公共衛生學院的邁克爾·米納（Michael Mina）博士認為，這些數字中的任何一個都不可以完全信任，因為它們是基於有缺陷和不充分的測試。 他說，從總的來說，他們認為「我們在估計總感染數字方面遠遠超出了預期」。根據已知病例，衛生官員說，這種病毒通常會導致輕度或中度類似流感的疾病。

海軍行動副司令菲利普·索耶（Phillip Sawyer）副海軍上將說，在羅斯福號（USS Theodore Roosevelt, CVN-71）航空母艦上，該艦上共有4,865名船員，其中660人染疫，還有一名士官長於4月13日病逝，確診者當中有三分之二是無症狀感染者。在紐約，一家醫院對所有在大約還有兩週將分娩的孕婦進行了COVID-19測試。結果發現，沒有冠狀病毒症狀的人中有近14％患有這種病毒。在33例陽性病例中，有29例在測試時沒有症狀，儘管有些後來出現了症狀。此前，對「鑽石公主號」（ Diamond Princess）遊輪上的乘客和乘員進行的測試發現，當時有近一半測試陽性的人沒有症狀。研究人員估計，有18％的感染者從未出現症狀。

有缺陷的測試

這些研究使用的測試是從喉嚨和鼻拭子中尋找病毒，這可能會漏掉病例。如果沒有太多的病毒黏在拭子上，會出現第一天為陰性，第二天再測試為陽性。也有在測試時，症狀可能不明顯，但稍後出現。一項日本研究發現，超過一半沒有症狀的確診患者，後來感到不適。

較準確的結果可能來自更新的測試方法，該測試可以檢查血液中的抗體，免疫系統抵抗病毒的物質。但是，這些方法的準確性也有待確定。

上週，研究人員報告了加州聖克拉拉縣（ Santa Clara ）3300人的抗體測試結果。他們聲稱1.5％至2.8％的人被感染。這意味著該縣將有48,000至81,000例病例，是已確診病例的50倍以上。這項工作尚未正式發表或審查，但一些科學家很快對此提出質疑。參加者是通過Facebook廣告招募的，這將吸引許多已有症狀並想知道是否對新冠狀病毒呈陽性的人參加。一些社區的參與者也比其他社區多，而縣內的「疫情爆發點」可能感染比率似乎比其他地方更為普遍。

不論是航空母艦、紐約醫院的孕婦或聖克拉拉縣的測試，也未提供可用於概括其他地方發生情況的數據，因沒有對廣泛人群的研究。

下一步

米納說，抗體測試需要「以公正的方式進行」（in an unbiased approach），尤其對代表特定區域、社區、種族和其他條件的人群進行。CDC和其他小組計劃進行此類研究，他們可以指導公共衛生建議，幫助某些地區的人們恢復正常生活。

如果感染比以前所理解的更為廣泛，則可能會有更多的人對病毒產生一定程度的免疫力。這可能會通過所謂的「群免疫」來遏制傳播，但科學家們警告說，關於輕度患者是否會帶有免疫力以及免疫能持續多長時間等問題，仍需更多了解。可能要過幾個月才能進行足夠可靠的測試，以回答這些問題和其他問題，包括迄今尚未估計到的廣泛感染率和病毒的真實死亡率。