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（JY譯）據醫療新聞網站《Stat》 4月16日報道，芝加哥大學醫學院（University of Chicago Medicine）召募了125名患有COVID-19的患者參加了吉利德科技公司（Gilead Sciences）的兩項第3期臨床試試。所有患者每日均接受抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）治療。在這些人中，有113名是重症COVID-19患者，在發燒和呼吸道症狀方面迅速康復，幾乎所有患者均在不到一週的時間內出院。

在實驗室測試中，瑞德西韋是最早被發現有可能影響SARS-CoV-2（引起Covid-19的新型冠狀病毒）的藥物之一。芝加哥大學醫學院結果僅反映了瑞德西韋的有效性。全世界都在等待吉利德在多個國家及地方進行的臨床試驗結果，因此無法確定整個研究結果的確切性。如果安全有效，它將成為第一種被批准用於治療該疾病的療法。

「最好的消息是我們的大多數患者已經出院了，只有兩名病人死亡。」負責該臨床測試研究的芝加哥大學傳染病專家凱瑟琳·穆蘭（Kathleen Mullane）說。儘管受到芝加哥大學數據的鼓舞，但穆蘭恩（Mullane）清楚表示自己對得出太多結論的猶豫。「因為這次的試驗並未包括安慰劑組進行比較。但是可以肯定的是，當我們開始用藥時，發高燒的患者確會很快消燒。有患者在開始治療後的一天，就不再需要使用呼吸機。」

當被問及這些數據時，斯克里普斯研究轉化研究所（ Scripps Research Translational Institute）所長埃里克·托普爾（Eric Topol）稱這些數據「令人鼓舞」。「重症患者的死亡風險很高。因此，如果確實有113位患者中的許多人屬於該類別並已出院，是該藥物具有療效的一個肯定信號。」他補充說，從隨機對照研究中獲得更多數據非常重要。

吉利德對Covid-19的重症研究，來自全球152個不同臨床試驗地點的2400名重症患者。其中度的Covid-19研究涵，蓋了全球169個不同中心的1600名患者。該試驗正在研究瑞德西韋的5天和10天治療方案。主要目標是對兩個治療組之間的患者改善情況進行統計比較。吉利德在週四的一份聲明中說：「我們現階段可以說的是，我們期待著正在進行研究獲得的數據。」吉利德曾表示希望在四月份對涉及重症病例的臨床測試結果。