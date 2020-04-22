（JY編譯）據美聯社報導，疾病預防和控制中心（CDC）衛生官員說，在華州出現首次報告死於新冠狀病毒（COVID-19）的幾週前，在加州有兩個人被發現死於該病毒。加州聖克拉拉縣（Santa Clara County）官員週二（22日）說，該2人分別於2月6日和2月17日在家中死亡。在此之前，美國首次報導COVID-19死亡病例是在2月29日，發生在華盛頓州柯克蘭市。

加州法醫鑑定中心（The Medical Examiner-Coroner）官員說，週二收到證實，送往CDC的組織樣本對該病毒呈陽性反應。宣布此消息之前，加州州長加文·紐瑟姆（Gavin Newsom）承諾在加強該州測試新冠狀病毒以及追踪和隔離感染者的能力。他說這是解除「居家令」的六個指標之一，「居家令」減慢了疾病的傳播速度，同時迫使數百萬人申請失業救濟。

紐瑟姆說，該州現時平均每天可測試14,500人，而四月初時每天只能檢測2,000人。儘管如此，在這個將近4000萬人的州，這還不足以讓公共衛生官員確切地知道這種高度傳染性病毒的傳播範圍，而該病毒仍在全州範圍內的療養院和無家可歸者收容所中爆發。紐瑟姆說，他希望該州在四月底之前每天至少測試25,000人。

上週末，加州公共衛生部發布了新的測試指引，該指引首次建議對處於高風險環境中的人進行測試，即使他們沒有症狀。新建議針對的是醫院、監獄和無家可歸者收容所，因這三個地方很難遵守「社交距離」。

加州已經在全州範圍內執行了一項強制性的「居家令」，超過一個月。紐瑟姆上週表示，他不會考慮放寬該措施，直到住院，尤其是重症監護病房（ICU）的住院人數趨於平穩並開始下降至少兩週。週二，紐瑟姆指ICU住院率上升3.8％。

CDC警告第二輪疫情可能會與流感同時爆發

CDC主任羅伯特·雷德菲爾德（Robert Redfield）週二警告說，秋天的第二次新冠狀病毒爆發可能比現在的疫情更為嚴重，因為它將在流感季節開始之際發生。他說︰「我們將同時面對流感和新冠狀病毒。」許多專家，包括美國國家過敏和傳染病研究所所長安東尼·福西（Anthony Fauci）博士，也警告可能發生第二波疫情。

當流感病例的數量通常開始逐漸減少時，COVID-19在3月爆發得更加普遍。雷德菲爾德警告說，如果醫院必須在流感季節的同時應對另一輪新冠狀病毒的爆發，兩者都會影響呼吸系統，那麼醫療系統可能會不堪重負。

關於病毒，有許多懸而未決的問題，這些問題可以確定是否會出現第二波感染以及該波感染的嚴重程度。最大的未知數之一是COVID-19康復者是否有免疫，如果免疫了，免疫能持續多久。該病毒與其他冠狀病毒（例如SARS和MERS）相似，它們確實具有一定的免疫力，因此專家們對此較為樂觀。這可能意味著美國大部分地區將在第二次爆發中是安全的，因為許多人可能已經感染了該病毒，但有了免疫力所以並未出現症狀。

只有進行了更廣泛的測試，才能知道可能已經開發出針對這種病毒抗體的人群數量。但是福西告訴CBS新聞，抗體檢測只有在對這種病毒有了更多了解後才有意義。但他補充說︰「我希望我們沒有反彈，關鍵在於發展治療方法、擴大檢測範圍以及追踪與患者有密切接觸者的能力。」