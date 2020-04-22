（JY譯）聯邦檢察官說，奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle Mexican Grill）同意支付2500萬美元罰款，以解決刑事指控，因為該公司從2015年至2018年間，在美國出售了受污染的食物，使1,100多人患病。

這家快餐集團在洛杉磯聯邦法院被指控犯有兩項違反食品、藥品和化妝品法的指控，原因是該集團供應受污染食物，在某些情況下會導致諾如病毒爆發，從而引起腹瀉、嘔吐和腹部絞痛。當有關人士不正確地處理食物時，容易傳播這種病毒。

該公司承認沒有遵守正確保存食物的做法，例如未將食物保持在適當的溫度下以導致病菌滋生，使洛杉磯和附近的西米谷（Simi Valley）以及波士頓、弗吉尼亞州的斯特林市（Sterling），和俄亥俄州鮑威爾市（Powell）的食客食用後感到不適。

這家總部位於加州新港灘（Newport Beach）的公司將通過制定更好的食品安全計劃來避免定罪。聯邦檢察官說，該罰款是食品安全案中最大的金額。

美國檢察官尼克·漢納（Nick Hanna）在一份聲明中說：「Chipotle無法確保其員工理解並遵守其食品安全規程，導致全國各地數百名顧客患病。今天的巨額罰款，再加上Chipotle自2015年以來就已經花費了數千萬美元來改變其食品安全計劃，應該能為Chipotle顧客提供更大的保障。並提醒業內其他人審查並改善其餐廳的衛生和安全做法 。」

諾如病毒的爆發始於2015年8月，當時西米谷的一家Chipotle有234名顧客和員工患病。 一名嘔吐的員工被送回家，但沒有按要求向內部報告病情，直到多名顧客報告生病不適後兩天，食品安全程序才實施。在2015年12月，9天內有141名去了波士頓Chipotle餐廳光顧後，被發現患上諾如病毒。檢察官說，爆發可能是由於一名僱員在餐廳嘔吐後被命令繼續工作而引起的。

在2018年7月，將近650人在俄亥俄州鮑威爾的一家Chipotle餐廳用餐後患病。這次爆發與沒有把食物保持在適當溫度下而令細菌繁殖有關。