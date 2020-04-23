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（JY譯）共和黨州長候選人約書亞·弗里德（Joshua Freed）週三，就根據華盛頓州的「居家令」對宗教聚會施加限制提出了訴訟。他向西雅圖美國地方法院提起的訴訟尋求緊急禁令，以解除州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）3月23日的部分命令，該命令禁止「除了命令明確指出的，否則所有社交、宗教和娛樂目的的公共和私人聚會以及多人活動，無論涉及的人數是多少。」弗里德說，限制宗教聚會違反了憲法。

弗里德告訴Q13新聞：「你不能在公共場所、私人場所、室內或室外與可能擁有相同信仰的人一起祈禱。我所質疑的是，在傑伊·英斯利（Jay Inslee）的『居家令』下，我們的美國憲法第一修正案（First Amendment）權利在這段時間內被盜用和侵犯。」

該訴訟稱，作為一名基督徒，弗里德之所以有資格質疑禁止宗教活動的部分原因，是因為他和他的妻子在過去兩年半的時間裡在家中接受了學習讀經。根據文件所述，參與者的人數很少，弗里德先生的家可以在天氣允許的情況下在戶外舉行這項服務。

英斯利的公共關係主任塔拉·李（Tara Lee）在一封電子郵件中說，宗教輔導（religious counseling）被視為一項必須活動，並且可以繼續進行，但是尚不清楚何時可以取消對其他宗教活動的限制。李說：「這是在復活節前後發生的，我們知道這對教徒來說是極其困難的。我們意識到這給從參與團契到在咖啡廳或餐館聚會尋求支持的人們帶來的負擔。需要明確的是，有很多事情是人們希望解除的，其中一些非常非常重要，例如對成癮和康復者的親自支持。正如州長所說，『居家令』是要減緩這種疾病的傳播並挽救生命。我們知道這對部分人的生活造成了極大的影響。」李說，州長辦公室將審查弗里德的訴訟。

美國司法部長威廉·巴爾（William Barr）週二在接受采訪時表示，司法部可以支持因過分限制而起訴州長的公民。巴爾在休·休伊特（Hugh Hewitt）的廣播節目中露面時說：「我們的聯邦憲法權利在緊急情況下不會消失。在這樣的情況下，他們給政府加重了負擔，以確保處理這個問題對我們的憲法自由造成的任何負擔都是絕對必要的。如果政府在處理問題上同樣有效，他們就必須使用較少影響的手段。這就是我們今天的情況。我們正進入另一個階段，我們必須更好地針對正在部署應對這種病毒的措施。」

目前尚不清楚司法部是否會參與Freed的訴訟。弗里德與2000多人一起抗議在州都奧林匹亞舉行的反「居家令」行動。他稱，他希望州長能夠修改其命令，而不是強迫訴訟繼續進行。他說：「我的真正希望英斯利會做正確的事，而我們不必等待法院作出判決。」