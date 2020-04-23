（JY譯）西雅圖當局於週三（22日）上午，在位於唐人街-國際區（Chinatown-International District）附近的導航中心（Navigation Center），旁邊的樓梯間拆除了約20個帳篷和構築物營地。該中心是一個以舊金山同名庇護所為原型，屬增強型全天候開放的無家可歸者收容所。該樓梯間營地被西雅圖市視為潛在危險之後，已向該營地無家可歸者發出了24小時的拆除通知。

西雅圖的導航小組（Navigation Team）由一群警察和社會工作者組成，負責帳篷的拆除和收容所轉介。導航小組的大部分工作是拆除危險和障礙物，這些都不需要72小時提前通知，但在3月17日，該市表示，由於疫情關係，它只會在極端情況下清除營地。

西雅圖公共服務部（Human Services Department）言人威爾·倫克（Will Lemke）說，因帳篷太多使西雅圖警察局（SPD）在巡邏樓梯間時遇到了困難，並確定該區域構成公共安全問題。警方一直在密切關注該區域涉嫌毒品活動和銷售被盜物品的問題。根據法庭記錄，該區域一名無家可歸的男子，於4月11日在一名婦女的帳篷內強姦了該名婦女後，被指控強姦罪和以違反了家庭暴力法庭命令的重罪被起訴。

倫克說︰「SPD記錄表明，由於他們無法有效巡邏該區域，SPD認為那裡的無家可歸者營地存在對公共安全的影響越來越大。」他還說，該市市政府擔心人們聚集在一起對健康的影響。自3月下旬和4月初以來，在華州總人口中每天確診COVID-19病例有所減少之際，金縣卻面臨無家可歸者確診人數急劇增加。同時發生的甲型肝炎疫情也在增長，嚴重不成比例地影響這群沒有住房的人。

疾病控制與預防中心（CDC）在3月份發布了新指南，敦促城市除非有單獨的住房單元，否則不要清除營地。CDC表示，這樣做會增加人們在撤離驅散時傳播包括COVID-19在內的傳染病的風險。CDC還督促城市確保附近有可使用的24小時洗手間，或為10人或以上的營地設置流動廁所和洗手站。根據倫克的說法，自3月初以來，該市已在該地區分發了148個衛生用品包，但沒有建立可移動的衛生設施。

倫克稱，導航小組已經為每位該營地無家可歸者提供了可入住的庇護所，包括新的小房子和其他增強型庇護所，該市還提供了前往庇護所的交通工具。但據《西雅圖時報》，一些該營地無家可歸者，只移到另一街區— 南韋勒街（South Weller Street），在那裡有30多個帳篷和和構築物。其中包括現年56歲的林成（Shing Lam），他表示當局已經為他提供了庇護所，但由於他在唐人街工作，所以不想離開該地區。他不確定為什麼要撤離。林說：「他們害怕我們，因為我們很窮。」

運營導航中心的市區緊急服務中心（DESC）執行主任丹尼爾·馬龍（Daniel Malone）表示，他的外展經理對撤離工作一無所知。馬龍說，導航中心的工作人員一直在撿拾雜物，向生活在外面的人分發垃圾袋和手套，有時在緊急情況下還要使用納洛酮（naloxone），用作緩解攝入過量鴉片類藥物所造成的影響。馬龍說，DESC外展負責人上週四舉行了會議，討論可以為該地區的人們提供哪些額外資源。馬龍指，西雅圖警方也有參加，但沒有談及這次的拆除行動。