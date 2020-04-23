4月8日，武漢將解除離漢離鄂通道管控措施，這座按下「暫停鍵」的城市「重啟」了。習近平總書記一直牽掛著武漢，為統籌疫情防控工作和經濟社會發展日夜操勞。新華社《學習進行時》原創品牌欄目「講習所」推出文章，和您一起體悟總書記的武漢「情」。

4月8日，武漢將解除離漢離鄂通道管控措施。荊楚大地正在逐步恢復往日的容顏！

歷經兩個多月，從按下「暫停鍵」到「重啟」，武漢這座「九省通衢」、經歷過一次次重大歷史考驗的城市，在同無情病魔的卓絕鬥爭中「挺」了過來，一步步地走向勝利。

武漢，一直是習近平總書記心中的牽掛。疫情發生以來，習近平為統籌疫情防控工作周密部署，為謀劃經濟社會發展日夜操勞，為英雄的武漢人民真誠讚歎。

絲絲縷縷，方方面面，用情至真，用心至深。

「情」繫生命——「把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位」

新冠肺炎疫情是新中國成立以來在我國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。武漢，是遭受疫情影響最嚴重的「風暴之眼」，是習近平最深切的牽掛。

疫情發生以來，以習近平為核心的黨中央高度重視，始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，重點支持湖北和武漢疫情防控工作，採取最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，堅決遏制疫情擴散蔓延勢頭。

習近平總書記一直親自指揮、親自部署武漢的疫情防控工作。正月初一以來，他先後8次主持召開中央政治局常委會會議專題研究疫情防控工作，每次會議都會專門提到武漢，提出針對性極強的要求。

「對進出武漢人員實行嚴格管控，堅決防止疫情擴散」「湖北省特別是武漢市依然是疫情防控的重中之重，要著力解決床位和醫務人員等醫療資源不足問題」「要繼續集中力量和資源，全面加強湖北省和武漢市疫情防控」「湖北省和武漢市要慎終如始、一鼓作氣」……

此外，在中央政治局會議、統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議等高規格會議上，習近平多次對武漢疫情防控工作細緻部署，就不同防控形勢精准施策。一系列戰「疫」舉措圍繞武漢的現實需求密切展開，層層深入、步步推進。

情之所系，行之所至。「我是來看望慰問湖北人民和武漢人民的！」3月10日，在抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，習近平專赴湖北省武漢市考察疫情防控工作，看望慰問奮戰在一線的醫務工作者、解放軍指戰員、社區工作者、公安幹警、基層幹部、下沉幹部、志願者和居民群眾，對堅決打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰進一步進行部署動員，為全黨全軍全國各族人民戰勝疫情注入了強大的信心與力量。

習近平動情地說：「我堅信，有黨中央堅強領導，有全黨全軍全國各族人民大力支持，有全省上下眾志成城、團結奮戰，英雄的武漢人民一定能夠徹底戰勝疫情，一定能夠浴火重生，一定能夠創造新時代更加輝煌的業績！」

「武漢必勝，湖北必勝，全中國也必勝」，習近平的必勝信心，也是舉國上下的必勝信心。

「情」繫發展——「促進經濟行穩致遠」

武漢，不僅是湖北省會，還是全國重要的工業基地、科教基地和綜合交通樞紐，是長江經濟帶、中部崛起等多個國家戰略的重要支點，在我國的「經濟版圖」乃至全球產業鏈上都具有舉足輕重的作用。

習近平始終思之深，念之切。

2013年7月，習近平來到武漢考察，一下飛機就冒雨來到新港陽邏集裝箱港區。當時雨下得很大，習近平卷起褲腿，打著傘，穿著被打濕的襯衫向工作人員瞭解情況。現場照片一經發佈，無數國人為之感動。在這次考察中，習近平提出，長江流域要加強合作，發揮內河航運作用，把全流域打造成黃金水道。

2018年4月，習近平再次來到武漢考察，並主持召開深入推動長江經濟帶發展座談會。他走進企業瞭解科技創新成果、深入社區考察基層治理、召開座談會謀劃高品質發展……習近平作出一系列重要部署，為武漢乃至全國經濟社會發展掌舵定向。

新冠肺炎疫情洶洶來襲，武漢的生產生活秩序受到強烈衝擊。

「這次疫情，短期內會給湖北經濟社會發展帶來陣痛，但不會影響經濟穩中向好、長期向好的基本面。」3月10日，在武漢考察新冠肺炎疫情防控工作時，習近平明確表示，要在加強防控的前提下，採取差異化策略，適時開機磁碟分割分級、分類分時、有條件的復工復產。

「武漢市要逐步推進復工復產，湖北省其他地區要穩妥有序解除管控措施。」3月18日，習近平主持召開中央政治局常委會會議，科學精准做好重點地區疫情防控工作和經濟社會發展成為會議研究的重要議題。

3月27日，習近平主持中央政治局會議。會議指出要在做好疫情防控的前提下，支持湖北有序復工復產，幫助湖北解決財政、融資、供應鏈等實際困難，支持湖北做好援企、穩崗、促就業、保民生等工作。

截至4月4日，武漢全市規模以上工業企業復工率97.2%，規模以上服務業企業復工率93.2%。武漢市復工復產工作，快於預計，好於預期。

習近平的武漢「情」，凝結著對這座城的長久謀劃和精準考量。

「情」繫人民——「武漢人民不愧為英雄的人民」

「武漢不愧為英雄的城市，武漢人民不愧為英雄的人民，必將通過打贏這次抗擊新冠肺炎疫情鬥爭再次被載入史冊！」

「全黨全國各族人民都為你們而感動、而讚歎！」

「黨和人民感謝武漢人民！」

3月10日，在武漢考察時，習近平飽含深情地盛讚武漢人民。他強調，在這場嚴峻鬥爭中，武漢人民識大體、顧大局，不畏艱險、頑強不屈，自覺服從疫情防控大局需要，主動投身疫情防控鬥爭，作出了重大貢獻，讓全國全世界看到了武漢人民的堅韌不拔、高風亮節。

滄海橫流，方顯英雄本色。一座英雄的城市、一群英雄的人民，以「隔一座城，護一國人」的犧牲和奉獻，用感天動地的堅持和努力，為全國全民戰「疫」取得積極向好態勢作出了重大貢獻，展現了中國力量、中國精神，彰顯了中華民族同舟共濟、守望相助的家國情懷。

從「暫停」到「重啟」，作為疫情防控鬥爭的重中之重和決勝之地，武漢用前所未有的勇氣和魄力與疫魔進行著頑強鬥爭。

在這場嚴峻鬥爭中，廣大黨員幹部衝鋒在前、英勇奮戰，醫務人員白衣執甲、逆行出征，人民子弟兵聞令而動、勇挑重擔，廣大社區工作者、公安幹警、基層幹部、下沉幹部、志願者不懼風雨、堅守一線，廣大群眾眾志成城、踴躍參與，一大批先進典型和感人事蹟讓國人淚目。

面對病毒威脅時的惶恐焦慮，痛別親人愛人時的憂傷苦楚，長期居家隔離時的憋悶孤獨……對此，習近平在考察時動情地說：「大武漢有上千萬人，通過封城來控制疫情蔓延擴散，難度很大，下這個決心是非常不容易的。確實是一個十分艱難的決定。從這個意義上講，湖北人民特別是武漢人民作出了犧牲、作出了重大貢獻，很了不起，你們為整個抗疫鬥爭立下了大功。」

「儘管武漢的疫情形勢逐步向好，但總體上看還沒有到可以鬆口氣的時候。這是一場人民戰爭，需要全體人民堅定信心、同舟共濟。堅持就是勝利。請大家再堅持一下！」

「我在路上就一直在想，武漢市是多麼好的一座城市！這是一座英雄的城市，這裡的人民是英雄的人民。在這次抗擊疫情鬥爭中，武漢人民展現出了不怕犧牲的精神、勇於擔當的精神、顧全大局的精神，還有甘於奉獻的精神。這些精神都是中華民族的精神的重要體現，我們一定要好好總結、好好發揚。我相信，通過這次抗擊疫情鬥爭，武漢必將再一次被載入英雄史冊！」

習近平深厚的武漢「情」，是與人民血脈相連的悠悠深情，是以百姓之心為心的脈脈溫情，更是帶領中國人民共克時艱、同心奮鬥、奮力實現中華民族偉大復興中國夢的烈烈豪情。