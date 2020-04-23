（JY譯）由於整個州的清潔用品供應仍然很低，一些人開始自製清潔劑。而一些人正在誤用擁有的清潔產品。在這兩種情況下，提供全年中毒查詢熱線的非營利機構，華盛頓州毒物中心（Washington Poison Center，WAPC ）表示，因家庭清潔劑和消毒劑意外中毒的人數增加了23％。這一趨勢大約與華州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）頒布「居家令」同一時間開始。據WAPC稱，許多家庭清潔產品暴露與COVID-19傳播問題和預防措施有關。

華盛頓州毒藥物中心醫療主任埃里卡·利貝爾特（Erica Liebelt）博士說︰「不論在那裡，人們都要遵守良好的雙手衛生和消毒習慣，這一點很重要。但是，仔細閱讀標籤，按照說明進行操作，並僅將其用於預期用途也很重要。我們在所有年齡段的人中都看到了這情況，因此不僅僅是小孩。」

根據WAPC的說法，由於防護口罩的供應低，因此人們不得不採用非常規的方式對其進行消毒重用。利貝爾特指，有人會用注入漂白劑的濕巾擦拭布口罩，這會引起一些人感到噁心、呼吸困難、眼淚，甚至使他們暈倒。他說︰「高樂氏濕巾（ Clorox wipes）讓你可以直接吸入氯氣的副產品。」一個安全的方法是用熱水和肥皂清洗布口罩。

洗掉水果蔬菜是另一個新問題。利貝爾特說：「人們正在用醋，漂白劑甚至是洗手液清洗農產品，並將其直接倒在產品上。」但真正需要的只是一些水和正確的擦洗。另外，也有人將清潔化學品混合在一起，會無意間產生有毒氣體。

與去年相比，有關免水洗消毒洗手液的求助問題激增了83％。不只是孩子們「飲用」它。其他情況涉及人們使用免水洗消毒洗手液擦手後觸摸臉部的情況。有些人的過敏反應非常糟糕。

WAPC建議採取以下步驟來防止受傷︰

清潔時配戴手套，並打開窗戶保持空氣流通。

不要混合清潔產品。

不要用清潔產品清洗食物。

將清潔劑存放在遠離兒童的地方。

監督孩子，即使是在使用免水洗消毒洗手液。

綜合所有求助電話，利貝爾特稱大多數人只會受到輕微傷害。但是，今年到目前為止，已經告知3,614名求助者被轉介尋求醫療協助。華盛頓州毒物中心由專門從事毒理學的執照護士和藥劑師組成。他們的服務熱線是1-（800）-222-1222。通話是保密且免費的。