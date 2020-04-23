西雅圖市經濟發展辦公室（OED）警告，現有詐騙份子試圖瞄準COVID-19疫情影響下備受經濟損害的小企業社區。經濟發展辦公室（OED）已收到多宗報告，詐騙者假裝是貸款人或第三方供應商主動要求協助業主申請聯邦小型企業管理局(SBA)貸款。

“在這個困難時期竟然還有人對小企業進行掠奪，太氣人了“，經濟發展辦公室（OED）的負責人Bobby Lee 說。 “任何人都可能成爲COVID-19 騙局的受害者，經濟發展辦公室願意並已經做好支持企業度過這次疫情走上復甦之路的準備。我們敦促小企業加强防範意識，對自己的信息公開加以小心。任何可疑詐騙行爲，立即向華盛頓州總檢察官辦公室報告.”

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如果有人承諾只要支付一筆預付款便能幫您獲得小型企業管理局（SBA）貸款的批准，或有人提供高利率的小企業貸款，你應立即警惕其欺詐意圖。小型企業管理局（SBA）貸款的申請 不收取任何手續費 ，包括經濟傷害災難貸款（EIDL），工資保障計劃（PPP）、SBA Express Bridge貸款和SBA債務减免計劃（Debt Relief）。任何小企業都有免費申請這些聯邦貸款的機會。

經濟發展辦公室（OED）爲所有希望申請 SBA 貸款的企業提供 免費 SBA 技術援助，包括 經濟傷害災難貸款（EIDL），工資保障計劃（PPP）、SBA Express Bridge貸款和SBA債務减免計劃（Debt Relief）。企業可從周一至周五上午9時至下午5時致電（206）684-8090給經濟發展辦公室（OED）或任何時間發郵件至 oed@seattle.gov獲得免費協助。當您打電話時，可以要求一名翻譯員。此幫助是免費的。

掠奪性詐騙往往對移民和難民企業家下手，利用他們語言障礙或信息不全面的弱點。如遇騙徒，經濟發展辦公室（OED）建議企業立即向華盛頓州總檢察官辦公室報告詐騙行爲，周一至周五上午 10點至下午 3 點致電 1-800-551-4636，或前往https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx通報。