Ted S. Warren @ AP

（JY譯）華盛頓州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）週二晚間宣布了重新開放華州經濟的計劃方案，該計劃方案可能很快將讓一些非緊急手術、戶外娛樂活動和某些建築項目恢復正常運作。但警告稱，他的政府尚未準備好取消為限制致命新冠狀病毒的傳播而採取的許多限制措施。

在下午5點的電視公共廣播中，他表示如果要恢復在COVID-19席捲全球之前的正常生活運作，該州必須採取循序漸進的方法。英斯利說，由病毒引起的COVID-19病例數據開始有好轉跡象，如果這種情況持續下去，他的政府相信它將在未來幾天內放寬以下限制：

只要有足夠的個人防護設備，醫院可開始進行非緊急手術；

假設遵守社交距離措施，將允許進行一些戶外娛樂活動；

只要通過採取適當的防疫安全措施，可以有限度地恢復私人建築項目。

英斯利說︰「如果健康模型得以維持，我們將在未來幾週內修改其中一些限制。確保華州居民的健康是我們的首要任務。」州長表示，會至少有一些限制措施可能會延長。

首先，英斯利計劃實施快速的大規模全州測試，但他指該州現在每天無法進行超過4,000次測試，原因是測試棉籤、小瓶和其他物品的供應短缺。他稱已致信副總統邁克·彭斯（Mike Pence），要求在測試方面提供更多支援。為了能安全地重新開放經濟，他指該州最終需要每天進行20,000至30,000次測試，以使該計劃成功。

另外，州衛生部（Department of Health，DOH）正在與縣公共衛生機構合作，建立一個約1500人的團隊，以追踪那些與新冠狀病毒檢測呈陽性的患者密切的接觸者。團隊由州和地方衛生工作者、國民警衛隊成員和志願者組成，州長補充說，該團隊可能會在5月的第二週開始工作。

然後，英斯利將分階段重新開放經濟，首先是基於行業應對公共衛生風險的能力開始。根據該計劃，那些早期重新開放的經驗可以應用於其他經濟領域。重開業務後，將需要保持「身體距離」（Physical distancing），例如保持人與人之間6英尺的距離。該階段部分，還包括支援經濟復甦，包括通過培訓計劃和幫助小型企業發展等。

計劃方案的第三階段旨在幫助社區和居民以其他方式恢復過來，例如為精神健康和藥物濫用服務提供更多幫助、增加糧食供應以及為無家可歸者提供援助。

該計劃方案將確保華州能夠迅速遏制新的COVID-19疫情，同時分階段重新開放經濟，並幫助工人和企業從經濟衰退中恢復過來。州長強調說，他取消臨時性限制的決定將受到公共衛生數據的影響。

英斯利週二發表上述言論之際，全國其他各州正在採取計劃或實際上開始重新開放經濟的措施。佐治亞州正計劃允許部分企業在週五重新營運，田納西州州長有望在下週取消該州的「居家令」。

在3月23日首次宣佈的「居家令」後，英斯利面臨越來越多的焦慮，以及因失業人數飆升而對就業和經濟產生影響的擔憂。上週，華州多個共和黨議員發佈了他們自己的重新開放經濟計劃。該提案並未設定公共衛生基準，但確實突出了一些風險較低的行業，例如住宅建築工地、一些園林綠化項目和汽車經銷商，指這些行業可能很快就會開放。

此外，根據《三城市先驅報》（Tri-City Herald）的一篇報導，富蘭克林縣（Franklin County）委員週一投票否決了「居家令」，並宣佈其縣再次開放。英斯利的幕僚長戴維·波斯特曼（David Postman）說，該委員會的投票不能推翻全州範圍的命令，州長辦公室正在草擬一封信給該縣。英斯利說︰「這種復甦需要以科學而不是政治為指導的戰略方針。」