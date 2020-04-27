（JY譯）美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission, FCC）近日表示，可能會出於國家安全風險為由，停止4家中國電信公司在美國的業務。

FCC向中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、太平洋網絡公司及其全資子公司ComNet（USA）LLC發出了所謂的「說明理由」命令，需要在30天內回覆。太平洋網絡公司及ComNet都由中國政府投資公司中信集團公司控股。該命令指示他們解釋為什麼不應該撤回它們在美國運營的許可。

FCC的行動代表了總統特朗普政府對中國政府採取強硬手段的最新跡象。FCC主席帕伊（Ajit Pai）在一份聲明中表示：「在我們的網絡安全方面，我們根本無法冒險。」FCC於十多年前批准了這些公司。從那以後，FCC說：「這些公司與中國政府活動相關的國家安全和執法風險顯著增加。」，但沒有詳細說明。

美國國土安全部、國防部、國務院、商務部和美國貿易代表辦公室等機構，一致在本月呼籲FCC撤銷中國電信在美國的運營能力。2019年5月，美國聯邦通信委員會一致投票否決了另一家中國國有電信公司中國移動有限公司在美國提供服務的權利，理由是中國政府可能會利用營運期間對美國政府進行間諜活動。

中國電信美洲公司是一家中國國有電信公司在美國的子公司。中國電信發言人表示，該公司「在美國已經有近20年的良好信譽。我們期待在未來幾週內與FCC共享信息，這充分說明了我們作為負責任的電信公司的角色。」其他公司未對此作出有關回應。

FCC表示，太平洋網絡公司以批發形式向美國運營商轉售國際語音和數據，而ComNet提供提供國際終端服務、全球SIM卡服務以及國際電話卡服務和信息與通訊科技服務等。

特朗普支持者、共和黨參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）讚揚這項審查並表示︰「這些公司在美國的業務將繼續對我們的關鍵網絡構成威脅。」FCC專員斯塔克斯（Geoffrey Starks）亦對FCC採取的行動表示認可，並在一份聲明中寫道，「由於疫情在美國大流行，數據使用流量空前增長，我們比以往任何時期都更需要確保信息的安全性。」他認為，在這也是FCC必須在疫情肆虐期間更加仔細審查運營商資格，剔除那些可能對美國關鍵網絡構成威脅公司的原因。

美國政府機構對中國的電信網絡和公司進行了嚴格的審查。FCC批准美國Alphabet公司的子公司谷歌使用連接美國和亞洲的海底電纜，但不得使用與香港連接的一部分。谷歌同意僅運營美國和台灣之間8,000英里的太平洋輕型電纜網絡系統的一部分。谷歌和臉書是這個光纜建設項目的投資者。