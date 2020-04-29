（JY譯）3月中，當時全球已有30萬人感染了致命的新冠狀病毒，加州州長加文·纽瑟姆（GavinNewsom）3月19日，更下令所有3900萬居民呆在家裡的「居家令」。但是，隨著3月21日的「名人新月號」（Celebrity Eclipse）遊輪向北穿越太平洋，數百名乘客擠在船的泳池甲板上，俯瞰舷梯。當他們肩並肩站著，擁擠在泳池椅上時，船長率領船向世界各地的醫護人員致敬，這是船上版本以表彰與新冠狀病毒作鬥爭的醫療專業人員，而陸地上的一些城市採用夜間掌聲方式。五天後，在數千英里以外的大西洋，一群英國遊客乘坐「珊瑚公主號」（Coral Princess），同樣地，以肘部到肘部形式為英國國民保健署（National Health Service）加油。

慶祝的氣氛並沒有持續多久。不久，兩艘船上的乘客都出現類似流感的症狀。據《華盛頓郵報》統計，到目前為止，兩艘船的乘客中已有150例確診，其中六人死亡。在該病毒被宣佈為全球健康危機後的數週之內終於停止旅程。有兩名「珊瑚公主號」乘客在停靠邁阿密前，在郵輪上喪生。

衛生官員指，「名人新月號」和「珊瑚公主號」是數十艘即使已有其他郵輪發生暴發後仍繼續航行的船隻之一，將數千名國際乘客運送到不同地區的港口，助長這種病毒在全球傳播。

一篇綜合了郵輪後期審查、政府的公佈和媒體的報導發現，新冠狀病毒感染了至少55艘郵輪的乘客和船員，幾乎在每個大洲的水域中航行，大約佔全球郵輪總數的五分之一。儘管美國高級衛生官員為減少航行做出了努力，但該行業還是決定在2月初在日本沿海的一艘遊輪上首次發現新冠狀病毒後，繼續營運航行數週，衛生專家指這助長了疫情。據《郵報》（The Post）統計，自那以來，至少有65名乘客和船員死亡，依然在郵輪上被感染，上岸後死亡的人數尚不詳。

公共衛生專家說，許多因素導致該病毒在全球迅速傳播，其中一個主要原因是「乘飛機旅行」（air travel）。據國際航空運輸協會（IATA）2019年數據，全球有總計45.4億人次旅客搭乘飛機出行。雖然相比之下，乘坐郵輪只有3000萬人，專家說，由於數百人在持續的時間裡一起吃飯、游泳和跳舞等，這些郵輪為疾病傳播提供了獨特的環境。全國最權威的傳染病專家安東尼·福西（Anthony Fauci）今年2月表示︰「在一艘大船上，人們同時在一起，『同時在一起』是無法尋求更好的孵化器來進行感染。」

美國政府機構最初順應該行業自己的計劃來管理大流行，直到本月初，聯邦衛生官員還允許那些有確診病例郵輪上，看上去「健康」的乘客登上商業航空公司回家。有乘客指出，即使疫情在全球各地爆發，但郵輪上的工作人員仍未能立即將流感症狀的出現識別為新冠狀病毒爆發的跡象。甚至當船上有確診病例時，他們沒有立即將患者隔離在房內。在某些情況下，例如在「名人新月號」和「珊瑚公主號」上，郵輪公司人員向他們保證，船上沒有人感染新冠狀病毒，即使有些乘客出現發燒和咳嗽症狀。

現年75歲的大衛·尼斯特羅姆（David Nystrom）說，他與妻子蘇珊（Susan）在「名人新月號」的醫療診所度過了航行的最後四天，他看著船上的船員給蘇珊提供醫療氧氣。尼斯特羅姆說，他聽到船長的定期發出廣播，向乘客保證新月號是一艘「健康的船」（healthy ship），船上沒有新冠狀病毒。「如果他們真的認為所有這些生病的人都患有感冒、支氣管炎和肺炎，那我也無話可說。」

郵輪業界表示，他們已經採取了極大的措施來歇制船上的疫情，並隨著大流行的蔓延，已將千上萬的乘客和船員安全送回家，這超出了其他行業採取的措施。全球最大的郵輪公司嘉年華公司（Carnival Corp.）指出，聯邦衛生官員最初對郵輪的風險發出了有限的警告，該公司已自願於3月中旬暫停新航行。「名人新月號」運營商皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean Cruises）表示，該艘船上沒有出現流感症狀的乘客人數異常，船員們也不相信船上爆發了疫情。

儘管在多艘郵輪上爆發了引人注目的疫情，但行業高層們堅持認為，郵輪沒有比其他地方更容易受到新冠狀病毒的感染。嘉年華公司首席執行官阿諾德·唐納德（Arnold Donald）在3月中旬接受採訪時說，與在岸上相比，郵輪的「風險較小」，並將郵輪與中央公園進行了比較，並稱郵輪上「有更多空間保持社交距離」。他堅持認為，傳播該病毒速度不應該歸咎於郵輪業。他在4的另一個訪問時對記者說：「疾病不是由船隻造成的，而是來自社區。」他指出，全球「絕大多數」郵輪仍然沒有發現新冠狀病毒。

但是美國高級衛生官員說，有證據表明，郵輪是新冠狀病毒傳播的一個因素，無論是在船上還是在航行旅程中。疾病控制和預防中心（CDC）主任羅伯特·雷德菲爾德（Robert Redfield）本月將「禁航令」（no-sail order）延長了至少100天，因CDC發現「郵輪旅遊加劇了COVID-19的全球傳播」，並且「沒有受到郵輪業、各個州或地方衛生當局的充分控制。」