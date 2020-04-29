（JY譯）據《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，曼哈頓（Manhattan）的西奈山貝斯以色列醫院（Mount Sinai Beth Israel Hospital）醫生歐克斯利（Thomas Oxley）表示，他第一眼看到一名男性中風患者的病歷時，發現患者沒有任何健康狀況及沒有慢性病史。該患者表示他一直感覺很好，一直待在家裡，只是突然間說話不順，無法移動自己的身體右側。掃描顯示他的頭部左側有很大的阻塞。

歐克斯利表示，該名患者只有44歲，是其中幾名確診COVID-19病毒的中風患者之一。他們大介乎30多至40多歲，已這類嚴重中風的中位年齡為74歲。歐克斯開始為該患者清除血塊的過程時，他觀察到了以前從未見過的現象。當他使用針狀器具清除患者腦部血管血塊時，他實時看到了周圍形成的新血塊。「這太瘋狂了。」

在紐約市最大的醫療系統西奈山，醫師研究人員莫科（J Mocco）說，在疫情激增的三週內，出現大腦大血栓阻塞的患者人數翻了一番，達到32例，其中一半以上為COVID-19陽性患者。不只是異常的患者人數。大流行的第一波襲擊了老年人以及患有心臟病、糖尿病、肥胖症或其他先前存在健康問題的人。

關於中年人士中風的報導，不僅在西奈山，都是我們對COVID-19的奧秘不斷發展的最新理解。曾經被認為是主要侵襲肺部的病原體，但事實卻證明它是一個更加強大的敵人，幾乎影響著人體的每個主要器官系統。關於中風和COVID-19的硬性數據還是很少。來自中國武漢的一份報告顯示，一些住院患者經歷過中風，但其中許是病症病人且年老。

現在，三間美國大型醫療中心正準備首次發佈有關中風現象的數據。托馬斯·杰斐遜大學醫院（Thomas Jefferson University Hospitals）在費城和紐約市的紐約大學朗格尼分校設有14個醫療中心，發現他們的12名COVID-19患者在三週內因腦部大塊血液阻塞而接受治療。40％的人年齡在50歲以下，幾乎沒有或完全沒有危險因素。該醫院的神經外科醫生賈布伯（Pascal Jabbour）指，他們的數據論文正在接受醫學雜誌的審查。

賈布伯說，他治療的許多病例都有不同尋常的特徵。腦血栓通常出現在動脈中，血液從心臟帶走，但是在COVID-19患者中，他還在靜脈中看到血栓，它們沿相反的方向運送血液，治療起來比較棘手。一些患者的頭部也形成了一個以上的大凝塊，這是非常不尋常的。

賈布伯及紐約大學朗格尼醫學中心神經放射學助理教授拉茲（Eytan Raz）表示，COVID-19患者的中風現象顛覆了傳統思維。拉茲談到最致命的中風時說：「在大血管阻塞時，我們習慣將60歲視為年輕患者。我們從未見過這麼多的30至50歲的患者。」

平均而言，COVID-19中風患者比沒有患有該病毒的中風患者年輕15歲。致力於研究中風及其治療方法的莫科表示，他對分析「感到完全震驚」。他指出，COVID-19與中風之間的聯繫「是我所遇到的最清晰，最深刻的事情之一。」

中風發生是因為血液供給突然中斷，是一個複雜的問題，其原因和症狀多種多樣。中風可能和心臟問題、膽固醇引起的動脈堵塞甚至是藥物濫用等有關。輕微中風通常不會造成永久性損壞，並且24小時內24小時內自行解決，不過嚴重一點的中風卻可能造成毀滅性後果。

分析表明，COVID-19患者大多經歷了最致命的中風類型。這被稱為大血管閉塞（large vessel occlusion，LVOs），由於它們位於主要的供血動脈中，因此可以毀壞負責運動、言語和決策的大部分大腦。許多研究人員懷疑，COVID-19患者的中風可能是血液問題的直接後果，血液問題正在某些人的身體上產生血塊。血管壁上形成的凝塊可能從小腿血管流進肺部，造成肺栓塞（pulmonary embolis），導致患者停止呼吸，這是COVID-19患者的已知死亡原因。心臟內或附近的血塊可能導致心臟病發作，這是另一個常見的死亡原因。心臟以上出現血塊，可能進入大腦，導致中風。

許多醫生表示擔心，由於紐約市消防局在感染高峰期處理在家死亡的人數是平常的四倍，一些死者報稱死於突然中風。由於很少進行屍檢，因此是否與COVID-19，真相可能永遠未知。