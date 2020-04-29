（JY譯）多家肉類加工廠出現疫情，導致暫時關閉。由於擔心食品短缺和供應鏈中斷，總統特朗普週二（28日）根據《國防生產法》發布了一項行政命令，下令肉類加工廠保持運作，以保障美國的食品供應穩定，工會對此表示強烈反對，要求處於危險之中的工人需要更多的保護。

全球最大的肉類公司，包括史密斯菲爾德食品公司（Smithfield Foods Inc）、嘉吉公司（Cargill, Inc）、JBS美國和泰森公司（Tyson），由於有工人確診COVID-19，已停止在北美約20個屠宰場和加工廠運營，這引起了全球對肉類短缺的擔憂。

泰森食品（Tyson Foods）董事長約翰·泰森（John H. Tyson）週日（26日）在多間美國媒體刊登全頁文章，指疫情令全美各地肉類加工廠關閉，食物供應鏈正在斷裂，並警告可能出現肉類短缺。泰森上週三已關閉兩家豬肉加工廠，包括美國最大的豬肉加工廠，在其他主要屠宰場停工後，肉類供應進一步緊張。

在發布行政命令之前，特朗普在橢圓形辦公室告訴記者，簽署該命令「將解決任何責任問題」，並補充說，「而且我們一直與農民合作，貨源充足。」週二晚上發布的行政命令指，關閉一家大型牛肉加工廠可能會導致每天減少1000萬份牛肉。同時亦指：「肉類加工廠是國家緊急狀態期間的關鍵基礎設施，關閉會威脅到國家肉類和家禽供應鏈的持續運作。」

一位高級政府官員說，美國政府還將提供指導，將對特別容易感染該病毒的工人的風險降至最低，如鼓勵年長的工人和患有其他長期健康問題的工人留在家裡。

全美食品商業工人國際聯會（United Food and Commercial Workers International Union，UFCW）在一份聲明中說︰「儘管我們對食品供應感到擔憂，但今天迫使肉類加工廠保持運作的行政命令，必須把我國肉類包裝工人的安全放在首位。」UFCW要求政府強迫肉類公司向工人提供「最高水平的防護設備」，並確保每天進行防疫檢測。UFCW表示，截至週二，已有超過6,500名肉類和食品加工工人感染或接觸了新的冠狀病毒，其中20人死亡。

這位不願透露姓名的高級行政官員說，如果不採取行動，絕大多數加工廠可能會關閉一段時間，從而使產能減少多達80％。

對於像北卡羅來納州克林頓市（Clinton）的亨利·摩爾（Henry Moore）這樣的農民來說，這一命令簡直是無補於事。近幾週來，由於工廠的關閉，他們流產了數千頭未出生的小豬，並對新生豬隻進行了安樂死。摩爾說：「坦白地說，現在為時已晚。有成千上萬磅的豬肉已摧毀。」根據美國農業部數據，美國肉類公司週二屠宰了約283,000頭豬，比因疫情工廠關閉之前減少了43％；屠宰了約76,000頭牛，下降了約38％。

批評特朗普命令的人士明確表示，工廠被迫關閉是有原因的。零售、批發和百貨商店聯盟（Retail, Wholesale and Department Store Union）主席阿珀爾鮑姆（Stuart Appelbaum）在一份聲明中說。「關閉家禽飼養場時，這是為了進行深層清潔並挽救工人的生命。如果政府早日制定了有意義的安全要求，這（關閉）甚至都不會成為問題。」

白宮一位官員說，白宮將直接與肉類加工公司的高管合作，以確定他們需要什麼支援來保持安全運作。他說，有足夠的工人可以安全地上班，並確保供應鏈正常。