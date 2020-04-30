（JY譯）波音公司（Boeing）週三表示，將削減其位於西雅圖的商用飛機部門和一些較小部門的「超過15％」的員工，即約裁減總員工人數的10％，以應對由於COVID- 19大流行引起的業務下滑。該公司還將大大減慢其在倫頓（Renton）和埃弗里特（Everett）的飛機生產。

首席執行官戴夫·卡爾霍恩（Dave Calhoun）告訴分析師：「我們將暫時成為一家規模較小的公司。」該公司宣布第一季度虧損6.41億美元，去年同期則取得淨收益21.49億美元，營收同比下降26%。「在接下來的幾年中，市場對飛機需求急劇減少，將無法支撐我們如今的勞動力規模。」

波音公司在華盛頓州的商業和國防部門擁有7萬多名員工，在埃弗里特約有36,000名員工，在倫頓還有數千名員工。該公司沒有透露華州將裁減多少員工，只表示它將裁掉全球160,000名員工中的大約10％。如果平均減少10％至15％，則可能導致本地7,000至10,500名員工失業。特別是商用飛機部門削減15％，可能會對普吉特海灣（Puget Sound）造成更大的打擊。

波音公司上週開始向員工提供自願裁員計劃，即員工可自願離職或提前退休，顯然這是裁員的第一步。

波音公司正面臨著被大流行摧毀的航空業務，從而減少了勞動力和生產率。該公司預計，到2020年，旅客總旅行量將下降40％左右，航空公司對新飛機的需求將減少。