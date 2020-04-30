（JY譯）美國首次將亞馬遜的五家海外網站添加到出售盜版商品的「臭名昭著的市場」（Notorious Markets）清單中。這家電子商務巨頭否認了此舉，指這是特朗普政府對其提出的「個人報仇」（personal vendetta）的一部分。美國貿易代表辦公室（U.S. Trade Representative ‘s Office，USTR）週三（29日）將其在加拿大、法國、德國、印度和英國的Amazon.com Inc.域添加到其年度黑名單中。

美國貿易代表辦公室引用了美國企業的抱怨，即消費者無法輕易分辨出誰在亞馬遜平台上出售商品，並且該電子商務公司清除假冒商品的程序「既冗長又繁重」（can be lengthy and burdensome）。

亞馬遜週三發表聲明回擊：「我們強烈反對美國貿易代表辦公室在這份報告中對亞馬遜的描述。這種純粹的政治行為是美國政府利用美國政府對亞馬遜提出個人報仇的另一個例子。」這家總部位於西雅圖的公司表示，已採取積極措施打擊假冒偽劣產品，並審查賣家。該公司表示，去年它淘汰了250萬名潛在\假冒產品，然後商店才可開始銷售。

唐納德·特朗普總統曾多次與亞馬遜發生衝突。該公司的創始人傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）也擁有《華盛頓郵報》（Washington Post），該報紙撰寫了有關特朗普及其商業往來的重要報導。亞馬遜在與競爭對手微軟失去了豐厚的雲計算合同後，於去年起訴了美國國防部。特朗普還表示，除非大幅提高向亞馬遜和其他大型托運公司收取的費用，否則他不會批准向美國郵政局提供100億美元的貸款。

去年10月，美國服裝和鞋類協會（ American Apparel & Footwear Association）敦促貿易代表將亞馬遜在這五個國家的業務增加到臭名昭著的市場名單中。該協會在週三的聲明中稱讚了貿易辦公室的決定，但並未提及亞馬遜。

中國電子商務巨頭阿里巴巴集團（Alibaba Group）的淘寶網（Taobao.com）在「臭名昭著的市場」仍然名列前茅。

美國貿易代表辦公室週三還表示，阿爾及利亞、阿根廷、智利、中國、印度、印度尼西亞、俄羅斯、沙特阿拉伯、烏克蘭和委內瑞拉仍在未充分保護知識產權的國家/地區的「優先關注清單」中。該國將科威特從優先事項清單中刪除，稱科威特正在更新其知識產權法律，並加強打擊盜版的執法力度。