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（JY譯）代表州立醫院的一個醫療行業組織正在敦促州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）允許恢復更多的非緊急手術，並表示在COVID-19患者人數下降的情況下，他們的設施具有足夠的能力。

華盛頓州立醫院協會（Washington State Hospital Association，WSHA）最初於4月10日致信英斯利，要求他放寬進行早前已排期手術的限制，業界將確保該州醫院不會影響治療COVID-19患者。該信還由華盛頓州醫學協會（Washington State Medical Association）和華盛頓州醫療計劃協會（Association of Washington Healthcare Plans）的負責人聯手簽署。

英斯利週一表示，他帶領的政府正在製定一項「醫院特定」計劃，如果醫院能夠證明他們擁有足夠的個人防護設備，一些擇期手術將可進行。補充說，「從收入的角度來看，這對醫院是很好的。」排期手術及基層醫療服務是醫院主要的收入來源。由於醫院承擔了治療COVID-19的費用，因此存在重新開放核心服務的財務壓力。

WSHA首席執行官卡西·紹爾（Cassie Sauer）表示，這些組織在週二（28日）與英斯利的電話中再次提出了要求。她告訴《西雅圖時報》，許多患者在「等待獲得他們需要的護理時在遭受痛苦。」 根據協會的調查，全州平均住院能力為70％。紹爾說，她擔心因癌症篩查延誤和其他一系列手術給患者造成的受傷，以及因收入減少而給醫院帶來的經濟損失感到擔憂。

紹爾說：「我們已經認識到比COVID-19更多的健康需求，華州已經落後於其他已經恢復此行動的州。我們絕對希望重新啟動最緊迫的非緊急手術。」放寬了醫院已排期的手術限制的州包括俄勒岡州，該州州長凱特·布朗（Kate Brown）上週在解除了該州推遲非緊急手術的命令。

紹爾說，她希望在週二與州長對話後，州長將在未來幾天採取一些行動，放鬆對醫院的限制。州長發言人塔拉·李（Tara Lee）說：「我們一直在與WSHA和工會合作制定解釋性準則，以幫助醫院了解州長最初命令的意圖和範圍。我們希望很快就能做到這一點，也許一天之內。」

華盛頓州護士協會（Washington State Nurses Association，WSNA）仍然擔心防護設備短缺。「我們仍聽到護士說，他們不得不延長口罩的使用時間，有些不得不將口罩放在紙袋中重複使用。WSNA執行董事薩莉·沃特金斯（Sally Watkins）說道。

醫院管理者也仍然對防護裝備的可用性感到擔憂。在10日給英斯利的信中，醫院協會的和醫療計劃協會建議，當醫院證明他們有足夠30天量的防護裝備和其他用品時，應批准非緊急手術。