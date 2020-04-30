（JY譯）非牟利組織身份盜竊資源中心（Identity Theft Resource Center，ITRC）指，全球大流行意味著地球上的每個人都認識COVID-19，就像超級碗（Super Bowl）、世界大賽（World Series）、世界杯（World Cup）和NBA總決賽一樣。

該組織表示現在對騙子來說，聯邦失業救濟金是首要目標。「他們看到了巨大的機會，因為我們確實在很短的時間內向經濟注入了數万億美元。因此，騙子已經將一種非常低價值的犯罪行為，轉變為一種非常高價值的身份盜竊。對他們來說，這很容易，因為在過去的幾年中，發生了所有數據洩露事件。」ITRC的（詹姆斯·李）James Lee說。

華盛頓州就業安全局（Employment Security Department，ESD）表示，它已指派一個小組調查並糾正申請失業救濟金人士身份盜竊案件。但詹姆斯指不要等到事情出了問題，他說︰「凍結你的信用卡，這是首要做的。在出現危機的那段時間裡，盡快做到這一點。也確保定期查閱信用報告。」

警惕以新冠狀病毒為主題的舊手法新騙局，如招聘詐騙、稅務詐騙、聯邦醫療保險（Medicare）騙局、網上約會騙局，甚至是「祖父母」的老人金騙局。

ITRC指出，忽略短信、刪除不明電子郵件、不要擊點不明鏈接、從不與任何突然打給你的陌生人打交道。

如果你嘗試申請失業救濟金並由於你的信息不匹配而被拒絕，這可能是一個危險信號。每當你懷疑騙子在收集你的資料時，請告知ESD。你也可以聯繫身份盜用資源中心以獲取免費幫助和指導。詹姆斯稱，因失業網站及熱線崩潰，解決失業身份盜竊問題，可能需要數週甚至數月的時間。