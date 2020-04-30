（JY譯）西雅圖消防局目前正在使用一支醫務人員和緊急醫療技術員（Emergency medical technician，EMT）團隊前往長期護理設機構，為其職員進行COVID-19測試。在此之前，該部門於幾週前推出了專門為疫情期間第一響應者（急救人員、醫護人員）提供的「免下車」測試裝置，但是許多人仍然想知道何時該測試將更容易提供給其他人。

對於西雅圖消防局局長哈羅德·斯科金斯（Harold Scoggins）而言，測試第一響應者至關重要。他說︰「對於我們來說，擁有一個可以讓我們的消防員自己抽取樣本的地方，這確實非常重要，，然後我們回到實驗室並及時處理結果。」

他們不僅啟動了這些流動團隊，而且上個月僅對第一響應者開放的「免下車」測試點，現在也讓在無家可歸者收容所等高風險設施中工作的人們也能接受測試。

即使進行了擴大測試，但有些人認為這還不夠。「我認為還需要多一點。」居住在西部西雅圖的詹姆斯·羅傑斯（James Rogers）說。儘管羅傑斯支持消防部門的新計劃，但他與許多衛生官員一樣，說「我們不應該止步於此」。他說：「我們將需要進行認真的廣泛測試。」他補充指，更多的測試是在本地遏制和應對病毒的唯一方法。「無論我對此有何感覺，我都對為什麼還沒有大規模檢測感到沮喪。」

在大多數測試站，他們只允許第一響應者或有症狀的人進行測試。因此，對於其他人來說，可能很難找到進行COVID-19測試的地方。

西雅圖消防局流動團隊中的每個團隊每天最多可以測試120人。當局說，自4月14日開始以來，流動團隊已被派往三個長期護理機構，並對500多人進行了COVID-10檢測。

華州需要更多棉籤等測試用品

在增加COVID-19病毒檢測的同時，檢測亦遇上資源不足問題。像棉籤一樣簡單的事情是華盛頓州進行測試的最新障礙。不只是華大醫學病毒學實驗室的負責人，就連州長英斯利的辦公室也這樣說。高級政策顧問里德·舒勒（Reed Schuler）表示：「最近幾天一直在收集醫療人員用於抽取樣本的棉籤。」

資源供應短缺正在阻礙華州每天進行20,000至30,000次測試的目標。現時，每天只能做4,000次測試。華大醫學病毒學實驗室的（基思·杰羅姆）Keith Jermome博士說：「我們一直在聽說棉籤正在途中。如果真的是這樣，我們的實驗室將可完成更多的測試。」該實驗室只是進行測試的眾多實驗室之一。英斯利的辦公室表示，應在數週內從聯邦政府那裡獲得支援。

COVID-19病毒檢測這不是唯一的測試。現在用於檢測自然免疫力的抗體測試也激增。一家綜合診所本週開始進行抗體測試，並完成了100次測試，而華大已完成了3,300次測試。

抗體測試套件需要由醫療保健提供者訂購。杰羅姆表示，需要抽血的抗體測試比手指點刺測試更準確。「人們正在尋找可以信賴的醫療保健提供者。」杰羅姆說。由於需求增加，許多實驗室即將投入使用，但有一些沒有獲得FDA的批准。華州州政府建議查詢FDA的網站，其中包含已批准實驗室的列表。

但是華州官員警告說，如果你有抗體，也不代表你有抵抗COVID-19病毒的能力，因為暫時沒有科學數據証明，所以華州居民仍然需要遵守社交距離。