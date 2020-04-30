（JY譯）疾病控制與預防中心（CDC）建議人們與寵物遵循相同的社交距離準則，因為據報導，少數動物，包括狗和貓，已感染了導致COVID-19的病毒。

疾病預防控制中心指南建議人們在屋外時禁止寵物與其他動物互動，並敦促人們盡可能將貓留在屋內，溜狗是時應使用狗帶牽引，同時與主人和其他動物保持最少6英尺的距離。疾病預防控制中心還呼籲人們避免去狗公園或有很多人和狗聚集的公共場所。

如果某人患有COVID-19，疾病預防控制中心則建議盡可能避免與寵物和其他動物接觸。如果一個人在生病時必須照顧寵物，疾病預防控制中心建議在與寵物互動之前，戴上一塊布遮住臉（wearing a cloth face covering）並洗手。

疾病控制與預防中心說，與COVID-19患者接觸後，有少數動物被感染確診，但是指動物傳播COVID-19的「風險很小」。

美國紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）的一隻老虎本月初確診， 隨後，23日據報有4隻老虎和3隻獅子受感染。全國廣播公司（NBC）28日報道，杜克大學（Duke University）兒科教授麥克利恩（Heather McLean）一家證實確診後，接受大學的研究。有關人為其一家及家中兩隻寵物犬和一隻家貓抽取樣本。後發現家中的八哥犬溫斯頓（Winston）對病毒呈陽性。麥克利恩指溫斯頓出現咳嗽、打噴嚏與食慾不振等症狀。