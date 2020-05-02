（文 | Lisa, Joelle）住在東區，每天家裡蹲，煩惱著吃啥並且不想做飯的朋友們看過來，不完全外賣統計清單在此，歡迎分享！也請多多支持華人餐館，大家共度難關！

Minamoto

Minamoto推出自取福利套餐，套餐包括一份主食，一份湯品，一份配菜。原總價值平均超過$40，現在自取的每份只要$28還加送一份甜品，其他菜單菜品9折！外賣可以通過飯糰和UberEats點單。











隨著疫情的發展，Minamoto也加入到為西雅圖地區各大醫療部門捐贈餐品的慈善事業中，為工作在一線的醫護工作者們準備了美味料足的盒飯，得到了大家的“Thank You” ，超讚超暖！

Qian Noodles

黔Noodles和九號巷火鍋可以微信點單，小編點餐後發現老闆親自上陣送外賣，口罩手套全套戴齊，感覺超安全衛生。點餐詳情如下，歡迎掃碼入群，累計點單還可享折扣！另外店家推出了“康便麵”系列，十分鐘就可以吃到嘴的美味麵條，比方便麵更健康，購買可以掃碼入群。





不二家酸菜魚

酸香麻辣的酸菜魚在家也能吃，首選鱸魚（雖然貴了點，但魚肉吃起來真的的鮮嫩，魚刺也很少——雖然最近動森玩家可能不是很想看到這兩個字，不是可以點條真鱸魚解解氣呀）。搭配配菜，加點素菜藕片寬粉，非常之下飯。必點小吃炸鮮奶和油條，現在可以通過飯糰，chowbus和doordash點餐。

豆撈坊

高大上的豆撈坊也開啟了外賣功能，不用排隊就能吃到香噴噴的火鍋！更值得一提的是豆撈坊將從3月23日開始為所有人提供免費午餐（沒看錯，是所有人），比如說在外奔波的司機，上班族，學生或是御宅一族，每天中午12點-下午2點可到豆撈坊領取免費午餐一份。

另外，豆撈坊聯合慈善組織和百家超市，將免費午餐送到華州Lab和醫院。小小善舉就能幫助到那些無飯可吃的人們，請大家分享給更多人。

成都味道

成都味道是住在Issaquah同胞們摯愛的川菜館子，外賣渠道是UberEats，週三休息。好想念和小伙伴們滑完雪爬完山“狼吞虎咽”吃小炒肉豆瓣魚的日子，希望疫情快快退散，自取可通過官網下單：

www.flavorofchengduwa.com

Tiger Garden

Tiger Garden的點心水準真心可以，腸粉蝦餃馬拉糕可圈可點，點心品種也蠻豐富的，小編聽到幾次匿名誇獎了。 Mercer島上居民可享外送服務，島外居民可用UberEats下單，注意週一不營業。

香鍋大王

香鍋大王的必點菜包括各式乾鍋香鍋，擂辣椒茄子皮蛋，酸豆角炒藕丁等。 Belllevu和西雅圖店都可以自取或外賣。

外賣站點：Caviar/Grubhub

網站點單：www.spkseattle.com

小辣椒廚房

又叫Bite of Sichuan，是開在Kirkland的一間溫馨小餐館。有缽缽雞、酸菜魚等、燒雞公、棒棒雞等招牌菜，紅油抄手什麼的也很好吃，也有一些午間快餐等。













他們在本週末馬上有兩次集中送餐：

5月2日送Bellevue,Kirkland,Medina,Bothell

www.sayweee.com/deal/view/pd5zu

5月3日送Redmond,Sammamish,Issaquah,Mercer Island

www. sayweee.com/deal/view/2jxl8

上述兩次外送可以通過Weee平台進行購買，更值得一提的是，老闆為了方便大家還提供了一些生鮮產品備送，比如豆腐、果蔬、家裡需要常備的調料、牛腱子肉等等。住在上述區域的朋友可以一併把外賣和家裡烹飪所需的食材一併購買了。

平日里也歡迎大家去店裡pick up，或者通過GrubHub點單，直接搜A Bite of Sichuan就好。詳情可添加老闆微信：

劉一手火鍋

目前售賣產品大火鍋，麻辣香鍋，一人份的小火鍋等。如果通過劉一手微信服務號點單，任何消費都可獲得15% Cash Rewards現金券，用於之後消費；此外滿$40送芝麻球一份，滿$70送鄉村小酥肉一份，滿$100送美國肥牛一份，滿$120送牛羊雙拼一份。

如果通過劉一手服務號下單，起送金額$80，另收取15%的小費給快遞員。

其他外賣站點有Chowbus/Uber Eats/飯糰

電話：425-643-9050

微信號：liuyishouseattle1

Baron’s谷府

每週四到週一11:30到19:30不休息。可以掃QR code下單！通過他們QR Code點餐，可以享受全單8折，5英里內免運費。超出5英里範圍可以通過飯糰外賣來點餐。





其他外賣站點：飯糰

谷府電話：425-363-0000

錦繡成都

菜單可見https://www.spicy.city/

滿$35起送（不含稅和送餐費，送餐範圍Sammamish Issaquah，送餐費另算）；午餐截單時間為當天上午10:30，晚餐截單時間為當天下午4:30。





中午送餐時間為11:30-1:30；晚餐為5:30-6:30

可添加微信諮詢：

Tao Bistro

在Issaquah的一間台灣餐館，知道的人似乎不是很多，是我們編輯部以為小編的hidden treasure，小火鍋、鹽酥雞、鍋包肉等都很推薦。此外還可以吃到古早風的台式刨冰。

外賣站點：DoorDash（僅限東區地址），Yelp和GrubHub只供pickup

地址：710 NW Gilman Blvd Ste D107

電話：(425) 292-8614

最後想要說明，以上只是部分整理，同時也歡迎更多店家分享自家外賣信息至info@seattlechinesetimes.com，我們會整理在之後的文章中。