（JY譯）5月1日，華州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）延長「居家令」至5月31日，但一些限制措施可能會在5月中旬開始解除。英斯利並公佈了該州重啟經濟的四個階段計劃，每個階段將持續至少三個星期，然後再進行下一個階段，預計該計劃至少持續到7月。
第一階段
此階段與華州現時的「居家令」大致相同，包括英斯利4月底時進行了的一些修改。
- 高危人群，須遵守「居家令」。
- 恢復部分戶外活動︰打獵、釣魚、高爾夫、划船和遠足
- 仍然禁止團體聚會
- 所有外出都是「必須要的」
- 除了「生活必須業務」外，還包括︰制定安全條規的私人建築項目、園林行業、汽車經銷商、零售業（僅限路邊取貨curb-side pick-up），洗車服務、家居清潔服務和遛狗服務
第二階段
這個階段將允許更多的戶外休閒活動，例如露營
- 高危人群，須遵守「居家令」
- 恢復所有少於5人的戶外活動（沙灘、露營等等）
- 每週允許五人或更少的小組聚會
- 允許在你家附近進行有限的非必要外出
- 重開業務擴展至︰其它製造行業、新工程項目、上門/地區服務（例如保姆、家居清潔服務）、零售業（店內購物需遵守保持6英尺距離等限制）、房地產、專業服務/以辦公室為基礎業務（仍會鼓勵遠程工作）、美髮美甲理髮服務、餐廳（限流50%，每桌可容納5人以下）
第三階段
- 高危人群，須遵守「居家令」
- 戶外活動可增加至50人
- 休閒活動設施必須限流50%內（例如公共泳池）
- 聚會人數可能會擴大到50人或更少
- 恢復非必要外出
- 餐廳（限流75%，每桌可容納10人以下）
- 酒吧限流25%
- 電影院及室內健身室限流50%
- 開放所有政府機構、圖書館、博物館
- 所有其他業務可重新開放（除了夜店及體育館或任何超過50人以上的活動）
第四階段
- 高危人群在保持物理距離（physical distancing）的情況下恢復日常生活
- 恢復所有戶外活動
- 允許超過50人以上聚會
- 酒吧、餐廳和娛樂場所可以恢復到正常流量
- 夜店、演唱會場館、大型體育賽事重新開放
- 所有工作地點沒有人員限制，儘管員工應該遵守物理距離及注意衛生。