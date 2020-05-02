（JY譯）5月1日，華州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）延長「居家令」至5月31日，但一些限制措施可能會在5月中旬開始解除。英斯利並公佈了該州重啟經濟的四個階段計劃，每個階段將持續至少三個星期，然後再進行下一個階段，預計該計劃至少持續到7月。

第一階段

此階段與華州現時的「居家令」大致相同，包括英斯利4月底時進行了的一些修改。

高危人群，須遵守「居家令」。

恢復部分戶外活動︰打獵、釣魚、高爾夫、划船和遠足

仍然禁止團體聚會

所有外出都是「必須要的」

除了「生活必須業務」外，還包括︰制定安全條規的私人建築項目、園林行業、汽車經銷商、零售業（僅限路邊取貨curb-side pick-up），洗車服務、家居清潔服務和遛狗服務

第二階段

這個階段將允許更多的戶外休閒活動，例如露營

高危人群，須遵守「居家令」

恢復所有少於5人的戶外活動（沙灘、露營等等）

每週允許五人或更少的小組聚會

允許在你家附近進行有限的非必要外出

重開業務擴展至︰其它製造行業、新工程項目、上門/地區服務（例如保姆、家居清潔服務）、零售業（店內購物需遵守保持6英尺距離等限制）、房地產、專業服務/以辦公室為基礎業務（仍會鼓勵遠程工作）、美髮美甲理髮服務、餐廳（限流50%，每桌可容納5人以下）

第三階段

高危人群，須遵守「居家令」

戶外活動可增加至50人

休閒活動設施必須限流50%內（例如公共泳池）

聚會人數可能會擴大到50人或更少

恢復非必要外出

餐廳（限流75%，每桌可容納10人以下）

酒吧限流25%

電影院及室內健身室限流50%

開放所有政府機構、圖書館、博物館

所有其他業務可重新開放（除了夜店及體育館或任何超過50人以上的活動）

第四階段