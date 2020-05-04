（JY譯及編）去年12月，美國本土首次在加拿大邊境附近的華盛頓州，發現一種侵略性巨大的「殺人大黃蜂」（murder hornets）╴亞洲大黃蜂（vespa mandarinia），現在隨著春季的到來而活躍起來。據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，亞洲大黃蜂是侵入性強不但能致人死命的物種，更嚴重威脅北美蜜蜂群。研究人員給它起了個綽號為「殺人大黃蜂」，因為如果被其毒液蟄幾次會導致重大傷亡。

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華盛頓州立大學昆蟲學系的養蜂人蘇珊·科比（Susan Cobey）說：「它們就像是帶有一張巨大橘黃色臉的怪獸卡通。」美國有線電視新聞網說，它們堅固地可以刺穿養蜂人的保護衣。她說，大黃蜂攻擊像黃蜂這樣的其他昆蟲，但是蜜蜂是它們最喜歡的食物。科比稱︰「大黃蜂咬下蜜蜂頭部。」

科學家們相信，當大黃蜂蜂后從冬眠中出來開始建立族群時，巨大的黃蜂群會再次活躍起來。亞洲大黃蜂身長可逾5厘米，是普通蜜蜂的兩倍，頭部呈明顯的淺橙色、黑色的眼睛突出、黑色的胸部和呈黑色和黃色條紋的腹部。毒刺長約6毫米，裡面充滿了含有神經毒素的毒液，曾有研究指牠們的毒性相當於毒蛇，蟄刺能造成心臟驟停和過敏性休克。蜜蜂的毒液為0.6微升，而大黃蜂的毒液為4.1微升。大黃蜂也可以每小時飛行25英里。在日本，一年已經導致多達50人死亡。亞洲大黃蜂在地面築巢，最常見於7月至10月。

去年12月8日，加拿大邊境附近布萊恩（Blaine）的一名居民報告說，在他們的房子中發現了一隻異常大的大黃蜂。兩天后，專家上門收集了已死的標本，並在不久後確認了其身份。該居民還報告說，曾在蜂鳥餵食器上看到了一隻活生生的大黃蜂。

華州農業部（ Department of Agriculture）和衛生部官員正在要求該地區的居民注意並採取預防措施，避免接觸這些兇猛昆蟲。專家提醒居民如果見到亞洲大黃蜂應立即逃跑，不要試圖攻擊牠們。如果被蟄刺，衛生部建議使用肥皂和水徹底清洗該部位，並用冰或冷敷物以減少腫脹。該機構還建議使用抗組織胺藥或止癢膏，以減少瘙癢。如果被多次蟄刺或有嚴重反應症狀，請致電911或立即就醫。

如果你認為自己可能發現了亞洲大黃蜂，請向華州農業部的有害生物計劃報告，並在可能的情況下附上照片。