內容來源：於西雅圖經濟署

5月4日更新： 1）SBA經濟傷害災難貸款（EIDL）門戶重新開放，以支持在第一輪中被排除的農業綜合企業。農業綜合企業是從事食品和纖維生產，牧場生產，畜牧業，水產養殖以及所有其他農業和農業相關產業的小型企業。 2）關於3月27日之前申請SBA EIDL且申請號以“ 2”開頭相關申請方的重要說明。即使網站說它僅適用於農業綜合企業，但SBA已確認。擁有200系列EIDL貸款號碼的人，申請者將能夠重新申請並將其新的貸款號碼綁定到其原始貸款號碼上，因此不會在排隊中失去位置。 4月30日更新： 自上週一4月27日，SBA開始接受PPP的申請。經濟受損災難貸款（EIDL）的申請正在處理中，可能基於已有申請的處理進度而擇日開放新的申請。西雅圖經濟署預計這筆資金可用期不會持續很長時間，因此敦促企業查看以下PPP和EIDL資源並儘快申請。

申請小型企業管理局 (SBA) 貸款，您需要幫助嗎？

如果有人向您承諾，只要您預先支付一點費用便能幫您獲得小型企業管理局（SBA）貸款的批准，或有人提供高利率的小企業貸款，你應立即警惕其欺詐意圖。申請SBA貸款絕不收取任何費用或手續費。

經濟發展辦公室（OED）向企業提供免費技術援助，以幫您：

更清楚瞭解各項財務資源

核對你的資格

申請SBA貸款並完成手續

請致電 206-684-8090 與西雅圖經濟發展辦公室聯繫。您可以通過電話要求口譯員和獲得語言幫助。

當您致電時，請告訴我們：

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您需要哪些幫助

如果您需要語言幫助，我們的雙語工作人員或會稍後回電話給您，又或者我們會通過三方電話馬上安排口譯員協助對話。

請注意，由于致電尋求幫助的人較多，您可能需要等待一段時間。安排連線口譯員也可能要稍等。

以下是 SBA 提供的四個資金方案，以幫助您渡過COVID-19 疫情造成的經濟難關：

SBA經濟受損災難貸款 Economic Injury Disaster Loans (EIDL) 和 預支貸款 Loan Advance

受 COVID-19 影響的企業和非營利組織有資格通過聯邦小型企業管理局 （SBA） 經濟受損灾難貸款 （EIDL） 計劃申請低息營運資本貸款。這些貸款可以幫助小企業支付債務和運營費用。小企業的利率爲3.75%，非盈利機構爲2.75%。

小企業主有資格申請 EIDL 預支貸款，在 SBA 貸款申請審核處理期間，這筆款可以立刻存進您的賬戶。預支貸款數目爲每名雇員1，000美元，最高能得到10，000美元。無論 EIDL 申請結果如何，預支貸款都無需償還。申請EIDL的截止日期爲2020年12月16日。

在申請前，請準備好以下資料：

雇主識別號 (EIN)

社會安全號碼 (SSN)

2019年2月1日至2020年1月31日的總收入

2019 年 2 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日的銷售成本

員工人數

銀行帳戶號碼和路由編號

SBA工資保障計劃貸款 SBA Paycheck Protection Program (PPP) Loans

SBA 工資保障計劃 （PPP） 向小型企業提供可寬恕貸款，以便他們可以在 COVID-19 危機期間繼續向員工支付工資。企業可以通過當地銀行申請，貸款條件一視同仁。小型企業、非營利組織、自營業者或獨立承包商，如果員工少于 500 人，均有資格申請。只要符合以下條件，貸款可以豁免：

貸款收益用于支付2020年2月16日至6月30日期間爲期8周的薪資成本、大部分房貸利息、租金和水電費。

貸款金額的75%必須用于工資。

員工和薪酬水平維持在 2020 年 2 月 16 日之前的水平。

采取以下步驟計算您的平均月薪資發放總額：

1. 計算 COVID-19 疫情之前的年度薪資發放總額。 薪資成本包括支付全職和兼職員工的所有以下成本：

月薪、工資、傭金、小費或類似薪酬（每位雇員按年計算上限爲100,000美元）；

休假、育嬰假、家庭休假、醫療或病假方面的付款；

離職或解雇津貼；

團體保健福利規定（包括保險費）的所需付款;

退休福利;

支付雇主需繳付的州和地方的薪資稅;

對於獨資經營業主或獨立承包商的工資、傭金、收入或自營淨收入，每位有薪雇員按年計算上限爲100,000美元。

2. 將以上成本加起來得出年度薪資發放總額。

3. 除以 12之后，便是每月平均薪資發放總額。

您也可以從 IRS 941 雇主季度聯邦納稅申報表中的第 5E 行獲得此總額。將疫情發生前的四個季度的 5E 總計加起來，除以 12，便是每月平均薪資發放總額。

申請人還應準備好以下資料：

如果您有2020 年 1 月 31 日以後獲得的SBA EIDL貸款，提供您的貸款餘額

2018年或2019年的年度納稅申報表

2018年或2019年的季度納稅申報表

營業執照上的企業所有權確認信息

薪資發放證明文件

公司章程

運營協議（只適用于有限責任公司，否則是不需的）

公司附則（只適用于股份公司，否則是不需的）

北美工業分類系統 （NAICS） 代碼 (https://www.census.gov/eos/www/naics/)

SBA快速過渡貸款 SBA Express Bridge Loans

快速過渡貸款試點計劃允許目前與 SBA 快速貸款人有業務關係的小型企業迅速獲得高達 25，000 美元的款項。這些貸款在申請人等待SBA經濟受損灾難貸款（EIDL）審批結果時可作爲過渡之用。如果小型企業在等待經濟受損灾難貸款結果時急需現金，他們或能獲得 SBA 快速過渡貸款。

現有SBA貸款延期

如果您現有通過 SBA 獲得的商業貸款，SBA 債務减免計劃(SBA Debt Relief)可爲因 COVID-19 陷入困境的小型企業提供緩解。如果您現有 SBA 貸款，SBA 債務减免計劃或會支付這些貸款的本金和利息。