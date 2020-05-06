位於加拿大卑詩省列治文市的列治文醫院 (Richmond Hospital) 。

(圖片提供: Richmond Hospital Foundation)

(溫哥華消息) 位於加拿大卑詩省列治文市的歌鄰基督教會(Koinonia Evangelical Church) 秉承著回饋社會的精神，捐贈一萬元予列治文醫院基金會「新冠狀病毒 (COVID-19) 緊急應變基金」，幫助前線醫護人員應付迫切需要，提供足夠的設備和物資，繼續在不斷變化的疫情下照顧病患者。歌鄰基督教會的主領牧師周振傑牧師表示 :「現在我們處於前所未有的危機中，作為本地教會，需要在這個嚴峻疫境中為社區出一分力。我們的心與列治文醫院的前線醫生、護士、員工及病人同行，並為各人衷心祈禱。」

歌鄰基督教會位於列治文，現有超過 600 人，成員大多居於列治文，當中也不乏曾受惠於列治文醫院護理的人士。教會希望透過今次愛心捐贈，幫助列治文社區得到優質醫療護理，救急扶傷，造福社會。

列治文醫院基金會(Richmond Hospital Foundation) 於過去逾 30 年間總共籌得超過 1 億元，協助添置重要醫療器材、改善病人護理、提升院內設施以優化列治文社區醫護服務。 列治文醫院 (Richmond Hospital)位於加拿大卑詩省列治文市，為人口不斷增加的列治文、鄰近城鎮及往來溫哥華國際機場每年約二千萬人次的旅客提供醫護服務; 提供廣泛的醫療護理，包括24小時急診、外科手術、癌症治療護理及最先進的影像診斷、長期院舍護理、家居護理及其他社區服務。醫院由超過三百七十名醫生、二千三百名護士和醫療人員及七百五十名義工組成，竭誠提供緊急和關切的醫護服務。