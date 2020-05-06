Grand Master Lu Seattle 2012

蓮生活佛於5月1日發表第277本著作「笑笑人生」。蓮生活佛說，寫這本書的用意，是因人生充滿了笑話，雖然佛陀指出人生是苦，但大家每天都要笑，如果天天想著苦，便笑不出來了，希望大家以笑來面對人生。

書中每篇文章都是以笑話開頭，當讀者看書時歡喜微笑，心情自然開朗，再由笑料的主題，如螞蟻問大象有沒有偷穿牠的游泳褲，點出體型大小的問題，從而引申為世俗與聖諦的對比，最後會歸為入世則善巧度眾，出世則圓滿定慧，彼此融會貫通，進入佛法堂奧。

此外，新冠狀病毒肆虐全球，世人深受其害，盧勝彥佈施基金會持續號召群眾，集資抗疫，近期又捐出6330個醫用口罩給健安療養院、Neighborcare Health 、HealthPoint，並捐款給以下7個慈善與醫療機構︰

Asian Counseling and Referral Service（ACRS，亞裔族群諮詢和轉介服務）：幫助多語言社區在新冠狀病毒的抗疫和2020年人口普查期間，能得到更深入廣泛的協助。

International Community Health Services (ICHS，國際社區醫療中心)：改善社區民眾的健康，正營運2個可開車直接通過的COVID-19病毒感染檢驗站。

Northwest Health Law Advocates（西北區健康法倡導團）：促進華盛頓州所有居民取得醫療健保，移民得到良好的醫療服務。

健安療養院：協助亞裔耆老及其家人的醫療保健。

Open Arms Perinatal Services：運用17種語言，提供懷孕、生產、陪產婦，以及新手父母教育的協助，。

Northwest Immigrant Rights Project（西北區移民權益專案）：提供法律服務和社區教育，促進改善不公正的移民法律政策。 OneAmerica：協助設置華盛頓州及全美的多元化社區，建立基層移民的領導能力，及時回應移民政策。