（JY譯）州長英斯利週二（5日）宣布成立三個諮詢小組，以幫助華盛頓州重新開放經濟。他們將幫助州長做出決策，令華州從疫情帶來的影響中恢復狀態。

公共衛生和醫療保健系統小組將由衛生部長約翰·維斯曼（John Wiesman）領導，職業安全和經濟復甦小組將由商務總監麗莎·布朗（Lisa Brown）領導，社會支持將由社會及公共服務部部長謝麗爾·斯特朗奇（Cheryl Strange）領導。斯特朗奇也將作為內閣負責人。

英斯利在新聞發布會上說：「每個小組都會組成一個平台，為我的辦公室在華州復工時，就下一步行動計劃與廣大社區進行磋商。」

例如，維斯曼的公共衛生和醫療保健系統小組將研究如何擴大檢測工作，為可能的第二次新冠狀病毒爆發做準備以及監督治療和疫苗的分配。職業安全和經濟復甦小組將專注於分階段的恢復計劃，為企業和工人提供更多衛生標準的指導和協助。社會支持將集中於如何落實從食物到安全庇護所、住房再到衛生保健等許多公共服務日益增長的需求。

「毫無疑問，我們確實知道，隨著我們從疫情中恢復過來，情況將會有所不同。但是我們期待著為全州獲得最好的建議，這個小組將幫助我們做到這一點。我們知道我們的弱勢群體一直承受著壓力，我們想盡一切努力使這種大流行影響減少到最低程度。這是一個艱鉅的任務。」英斯利說。

另外，在共和黨人不斷升級的一系列法律挑戰中，最新的一次是，幾名華州共和黨議員和州居民針對他的居家令提出的訴訟。他們在美國華盛頓西區聯邦地區法院（U.S. District Court for the Western District of Washington）提起的長達28頁的投訴稱，「疫情已得到控制」，對工人、企業和居民的持續限制在法律上是不合理的。指華盛頓州將COVID-19大流行的威脅描述誇大，最終疫情並未如此，因此該州向其他州轉送了呼吸機。另一例子為沒有使用過在CenturyLink Field建造的美國陸軍野戰醫院，最終3天後就宣布關閉。

提出訴訟的人指，華盛頓州「沒有公共秩序混亂或對公共秩序的威脅」，要求對州長的「緊急要求」進行司法審查。

對此，英斯利表示︰「對於800多個在這場大流行中失去致親的家庭來說，這不是危機，這將是一個可怕的驚喜。這將是一個驚人的驚喜。我相信這種立場在生物學上是無知的，並且在人道上是無情的。沒有健康的華盛頓州，我們就無法擁有良好的經濟，我們採取的措施旨在維護健康和生命本身。」