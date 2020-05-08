（Susie編譯）隨著過去幾週疫情帶來的失業率猛增，全美地區的房屋按揭拖欠率在2到3月之間出現了一個世紀以來的首次持續增長，西雅圖地區的增幅更是高於其他地區。

根據地產數據分析公司《Black Knight》研究表明，西雅圖地區房屋按揭貸款的拖欠率達到了月增長11.4%，是全國增長率3.3%的3倍多。而縱觀歷史，3月的拖欠率是下降過10%的。這次按揭拖欠的罕見增長，讓很多房產市場觀察者聯想到了大蕭條時期的慘狀, 不過目前還沒出現大蕭條時期的房屋拍賣浪潮。

數據顯示，華盛頓州，尤其是西雅圖地區曾經是擁有全美最低房屋按揭拖欠率的。相對於全國的3.39%拖欠和拍賣率，華州只有1.62%。總體來說，華州之前的按揭拖欠率一直保持史低記錄，但如今它的增長率確是領先全國。

而據《Black Knight》調查顯示，不只房屋按揭拖欠率在增長，與貸款方協調延期還款事宜的房貸持有人也在數據可見的增多。截至4月30日，有385萬房主在延期付款，其背後是8410億美金的未付本金和7.3%的有效按揭，比上個月增長了3倍。

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對此， 位於北門區（Northgate） 的韋斯特伍德按揭公司（Westwood Mortgage）老闆湯姆·施瓦布Tom Schwab 說︰「感覺過去的7週內我們把2008年的金融危機經歷了一遍。」而《Black Knight》的市場研究主任安迪·瓦爾登（Andy Walden）指出，目前還沒有足夠的數據證明是否是疫情期間越早關閉商業活動，實行「居家令」的州或地市的按揭拖欠率就增長越快。

在3月19日，加州是第一個實行最早封城的州，每月按揭拖欠率增長了10.7%。紐約於3月22日，頒發「居家令」，拖欠率增長了9.8%。但是像密歇根州和俄亥俄州，居家令基本同時期頒發，拖欠率的增長卻並不顯著。3月23日，開始實施「居家令」的俄亥俄州，房屋按揭拖欠率實際上還下降了1.7%。

在經濟衰退和嚴格的貸款標準下，越來越少的居民申請按揭貸款。以4月24日這週來看，華盛頓州的貸款申請率比去年同期下降了36.9%，但這與2019年以來的45.8%下降率相比，已經是長足的進步。其他指標也表明，房屋銷售活動在3月的暴跌後會出現回升。

據西北多重上市服務（Northwest Multiple Listing Service，NWMLS）數據顯示，自從3月23日，州長英斯利頒布「居家令」後，華盛頓州西部的看房數量從3月初每週44000的峰值下降到了每週18000。不過截至4月26日，看房數量又增長至34000，新房上市率也逐週攀升。

不過，購房者要辦貸款恐怕困難重重，最近幾週，隨著承保業標準的緊縮以及房價（尤其是極低和極高兩端的房價）上漲，可辦貸款大幅縮減。

富國銀行（Wells Fargo ）和美國合眾銀行（US Bank）紛紛調整了其包括聯邦住房管理局（Federal Housing Administration，FHA）和退伍軍人管理局 (Veterans Administration,VA）貸款在內的最低信用額度標準至680，這些貸款通常為信用評分低至580的貸款人提供按揭，其中包括很多第一次購房的低首付買家。然而與此同時，海軍聯邦信用合作社（Navy Federal Credit Union）停止提供 FHA貸款，一位發言人解釋這種暫停是基於內部系統升級，期間還是會提供給首房買家不錯的優惠政策。

疫情之下，高端房買家也感受到了種種購房限制，而各地買房人如果想要拿到這有史以來的低貸款利率，就要比之前拿出更多的首付。