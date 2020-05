(Susie 編譯)疫情當前,房屋租賃關係極需協調。西雅圖市議會週一進行了投票,旨在為租客爭取權益,使其在疫情延期支付政策到期後還可以再多居住6個月的時間。

其實西雅圖現在已經有應對新冠疫情的租賃延期支付政策,用以保護個人房客、非盈利組織和小企業租戶的租住權益。不過這些政策將在6月4號到期,其他全國范圍內的類似租住保護政策也會在同期失效。

週一(4日)舉行投票的決議由市議會主席羅琳娜·岡薩雷斯(M. LorenaGonzález)發起,目的是通過向現有逐客法令增加一項特殊條款,用以為租客爭取額外6個月的延期支付時間。此類緊急決議票選的通過需要市政局至少7票的投票,且需由市長簽署才能生效。週一的投票在很多房東反對的情況下依然獲得了9-0的結果。

發言人厄尼·阿普雷扎(Ernie Apreza)透露,市長珍妮·杜肯(Jenny Durkan)最近剛延長了西雅圖的延期付款政策到6月4號,認為「人們應該正常居住」(believes people should be able to stay in place)並傾向於簽署岡薩雷斯的決議。岡薩雷斯指出,「這項立法可以幫助人們安心居住,這也是我們該有的底線。」並認為這項法案是能幫助房客挺過疫情帶來的經濟危機的臨時工具。

這項法案可以提供給房客們在法院爭取自身權益的機會,只要在庭上援引此條款,就可以在6個月的延期支付政策到期後對抗房東的逐客令。市議員麗莎·赫爾博爾德(Lisa Herbold)和亞歷克斯·皮德森(Alex Pedersen)提出的修正案規定,租客這6個月的延長租住時間內仍會產生欠款,並且需要出具證明自己確實面臨經濟困難的證據。

與此同時,市議會否決了皮德森關於豁免只有4-6處租賃房源的小房東受條款限制的提議。皮德森提出,他想要保護靠租金為生的小房主的利益,但是岡薩雷斯指出這會傷及太多房客的權益。在此前的公眾評議時期,相當一批房主都反對岡薩雷斯的提議,稱這會助長無良房客拒付房租的氣焰,傷害到以租金為生的老房東的生計。他們要求市政府提供給有需要的房客租賃補助,而不是推行此條法案。

一名在中央區(Central District)、國會山(Capitol Hill)和哥倫比亞市(Columbia City)擁有100餘處房源的資深房東達納·弗蘭克(Dana Frank)說道︰「房客有付房租的法律義務,我們有提供品質房源的法律義務。作為房東的我們不應該被法律懲罰。」弗蘭克指已與每個租戶進行談判。如果她收不到足額的房租,那就只能變賣其父母奮鬥得來的房產給市場上的投資人。

金縣律師協會(King County Bar Association)的住房仲裁項目負責人埃德蒙·維特(Edmund Witter)同意,需要更多的租金援助,並指出為幫助房客而設立的聯合之路計劃(United Way)已不堪重負。因此房東們想要收到房租,恐怕要等到房客們可以恢復工作,且租賃補助到位。

房客安德魯·格蘭特·休斯頓(Andrew Grant Houston)是一家建築公司的經營者,他在自己的家中以外租用辦公室,告訴市政工作人員︰「我們也想有能力支付租金,但是很多人還在等3月份就已經申請的租房補助。」

議員克沙瑪·沙旺(Kshama Sawant)煽動有能力支付租金的房客通過,扣起款項,來舉行「租金罷工」(rent strikes),聲援無交不起房租的人們,並向民選領導人施加壓力,要求他們徹底取消租金。但是岡薩雷斯週一重點強調,她的這項議案絕不會免除租客支付房租的義務。議員安德魯·劉易斯(Andrew Lewis )也指出︰「沒有任何一條市政法律授權,寬容或號召人們不交房租。人們只是需要更多的時間。我自己就在租房,我也按時交了房租,因為這是我應該做的。」他又補充指出「我們的市府已經在疫情期間投入了成千上百萬租房救濟金,還有更多的資金在路上。」西雅圖市最近向聯合之路計劃資助了1百萬美金,並會很快追加投入更多。

週一的議案與市政府在今年2月通過的保護租客,於12月1日至3月1日期間租房權益(4-6房源小房東除外)的法案相似。該法案與冬季法令(wintertime legislation)一起,可以有效抵抗將近一年內的房東逐客令。與此同時,岡薩雷斯還加快了另外一項用以規范西雅圖疫情結束後,租賃支付計劃的議案的進程。房客們將有權分期支付遲交的租金,而房東們則將在一年內禁止向租客徵收滯納金和租金利息。預計下週市議會會就此法案進行投票。