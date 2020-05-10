（JY譯）美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）週四宣布，將要求員工在安全檢查站配戴口罩，這是在聯邦衛生官員建議人們在公共場合戴口罩近一個月後，TSA防疫工作的最新措施。根據該機構的網站，截至西裝週五晚上11時，全國有534名員工確診COVID-19，包括7名在Sea-Tac機場員工，目前已有285名員工康復。此外，有6名TSA員工死亡。

此外，當局還鼓勵旅客在檢查時戴上口罩或布類遮住口鼻，以減低新冠狀病毒的傳播。但表示TSA官員可能會要求你調整口罩以進行身份驗證。

根據TSA的新聞稿，這措施並將在未來幾天內實施，並稱該行動「為幫助最大程度地減少COVID-19的傳播，及提高機場內部整體健康和安全水平而採取的一項措施。」TSA將為員工提供口罩。「TSA正在進行此更改，以保護我們的員工和旅客，因為在篩選過程中無法始終保持社交距離。」 TSA局長大衛·佩科斯基（David Pekoske）在聲明中說。

美國航空（American）、聯合航空（United）、達美航空（Delta）、西南航空（Southwest）、阿拉斯加航空（Alaska）、邊疆航空（Frontier）、捷藍航空（JetBlue）和精神航空（Spirit）在內的許多航空公司，早前已宣布強制要求乘客使用口罩或布類遮住口鼻，才能上機的新規定。

航空公司高管也正在推動TSA加強對COVID-19的防疫工作。在週三接受《哥倫比亞廣播公司今天早上》（CBS This Morning）採訪時，西南航空首席執行官加里·凱利（Gary Kelly）敦促TSA在檢查過程中進行對旅客體溫掃描篩檢。而邊疆航空宣布將從6月1日開始要求乘客進行體溫檢測。