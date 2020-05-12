Ted S. Warren / AP

（JY譯）來自五個西部州的州長和立法領導人正在協調他們對新冠狀病毒爆發的抗疫，並在週一（11日）要求國會在下一個聯邦援助計劃中向美國各州和地方政府撥款1萬億美元。

加州、科羅拉多州、內華達州、俄勒岡州和華盛頓州的州長在致給美國眾議院和參議院兩黨領導人的信中表示，他們將不得不在沒有更多聯邦援助的情況下大幅度削減預算。這可能包括旨在幫助COVID-19患者的健康計劃和職業培訓等服務。

信中寫道：「在沒有聯邦支持的情況下，各州和城市將被迫做出『不可能』的決定，例如是否為關鍵的公共醫療保健提供資金，或解僱教師、警務人員、消防員和其他急救人員。」

州長和官員們表示，向州和地方政府直接、靈活地支付1萬億美元並不能彌補COVID-19所帶來的巨大經濟衝擊，但在保持正常服務運作能力方面將「產生重大意義」（it will make a meaningful difference）。加的議會少數派領袖是唯一簽署這封信的共和黨人士。

目前尚不清楚國會援助方案內容，或者什麼樣的提議可以得到兩黨的支持。4月13日，最初由加州、俄勒岡州告華盛頓州達成了「西部州條約」（Western States Pact）。這項條約旨在防疫和重啟經濟方面相互協調。隨著疫情影響擴大，數週後科羅拉多州、內華達州也加入該條約。