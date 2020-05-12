（JY譯）現時華州大多數縣雖處於復工的第1階段，該階段仍然禁止餐廳堂食服務，但已向八個縣已獲批准直接進入第二階段，同時在該些縣測試新的餐廳模式。

餐廳堂食服務取決於滿足13個准則。最大的變化之一是，餐廳員工必須每天記錄食客的電子郵件和電話號碼並保存30天的日誌，以便在疫情爆發時，員衛生官員可以聯繫那些可能已經暴露於COVID-19的人。專家說，這種聯繫追踪對於遏制進一步的廣泛爆發以及分階段重新開放經濟至關重要。

此外，准則還包括︰

必須為食客及員工提供消毒免洗洗手液；

每張桌子最多可容納5位食客；

桌子必須隔開，使每位食客之間能保持6英尺距離；

必須使用一次性菜單；

所有員工必須在上班前進行COVID-19篩查，並指定一名員工來監控其他員工的健康和安全；

桌子上的所有調味品（番茄醬，醬油等）必須是一次性使用或在每次使用之間進行消毒；

禁止酒吧座位，但允許室外座位，限流50％；

目前不允許自助餐和沙拉吧，該州正在計劃如何讓其開放運作等。

詳情可查訪︰https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-issues-guidance-partially-resuming-dine-restaurant-and-tavern-industry-phase-2

現在處於第2階段的八個縣將被允許嘗試以以上准則開放堂食服務，分別是史蒂文斯縣（Stevens ）、斯卡梅尼亞縣（Skamania）、沃凱亞庫姆縣（Wahkiakum）、哥倫比亞（Columbia）、加菲爾（Garfield）、費里（Ferry），林肯（Lincoln）和龐多雷縣（Pend Oreille）。對於華州的其他縣，允許第2階段開始的目標日期是6月1日，但這取決於疫情的狀況以及復工的安全性。