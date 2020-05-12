（JY編譯）西雅圖市議會將與房租相關的驅逐緊急禁令再延長六個月後的一週後，市議會週一（12日）在COVID-19大流行期間採取了另外兩項條款來保護租客。議員以8票對1票的投票結果，阻止房東考慮在疫情期間和之後的六個月內驅逐租客。還通過了一項法案，允許在大流行期間拖欠租金的租客以分期付款方式歸還租金。主席洛雷娜·岡薩雷斯（M. Lorena Gonzalez）說：「雖然有許多良心房東都有實施一些分期付款計劃，但不多。」

西雅圖增長促進會（Seattle for Growth）的羅傑·瓦爾德茲（Roger Valdez）代表房東，並想知道為什麼市議會在禁止驅逐出境時著手立法。

Alex Block

同日，西雅圖市長詹妮·杜爾坎（Jenny Durkan）公佈如何將400萬美元的聯邦資金用分配於租金救濟。該市的無家可歸預防計劃和住房提供者將各分配約140萬美元的資助。$ 426,000將為艾滋病患者提供住房幫助，而$ 700,000將通過聯合之路（United Way）的Home Base計劃分配。

另外，國會山房屋局（Capitol Hill Housing）表示，已為其COVID-19救援基金籌集了超過40萬美元，並正在努力部署這些資金。