（JY譯）美國資深共和黨參議員林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham）在週二（12日）提出了一項立法，如果中國未能充分說明導致新型冠狀病毒爆發的完整解釋，將授權美國總統對中國施加廣泛的制裁。總統特朗普的親密盟友格雷厄姆參議員說，他堅信，如果不是因為中國執政的共產黨「欺瞞」（deception），該病毒就不會出現在美國，並已經導致美國死亡人數達致8萬多人。

格雷厄姆說，中國拒絕讓調查人員研究這種疫情的起源，並在聲明中補充說：「我堅信中國絕對不會嚴肅地配合調查，除非他們被迫這麼做。」

包括一些前官員、學者與專欄作家在內的特朗普批評人士表示，儘管中國有很多問題需要解釋，但美國政府似乎正在設法轉移對其應對危機不力的注意力。

格雷厄姆聯同另外八名共和黨參議員提出《COVID-19問責法案》（COVID-19 Accountability Act），要求總統於60日內向國會發出認證中國已經向任何由美國、其盟國或世界衛生組織（WHO）等聯合國附屬機構等完整交代COVID-19疫情。它還需要證明中國已經關閉了所有可能使人類面臨健康風險的「濕貨市場」，並且釋放所有在大流行後遭打壓行動中被捕的香港民主人士。

提案將授權總統實施一系列制裁舉措，包括資產凍結、旅遊禁令、撤銷簽證、限制美國機構對中國企業提供貸款以及禁止中國公司於美國交易所上市。

中國駐華盛頓特區大使館沒有回應置評請求，但北京方面堅稱對這次疫情的處理透。

特朗普和他的共和黨支持者一再指責北京未能讓世界意識到疫情的嚴重性和規模，這引發了全球經濟萎縮，並威脅到他十一月的連任機會。民主黨參議員蒂姆·凱恩（Tim Kaine）的政黨控制著眾議院，他說「事情肯定在中國出了問題」（definitely went wrong in China），但有必要看全文，特朗普政府不應逃避審查。

一位不願透露姓名的民主黨眾議院的助手說，中國繼續掩蓋大流行病的事實，但美國國務院亦忽略了與國會共享有關病毒起源信息的多個期限。