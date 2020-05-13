人這一生，會遇到很多人，大部分人都會擦肩而過，能夠走進你心裡，懂你的人， 只有那麼幾人。

日常生活中，能夠和你甜言蜜語，談笑風聲的人很多，可當你遇到困難時，雪中送炭的人有幾個？人這一輩子，最珍貴的，不是你在風光的時候和你一起分享的人，而是在繁華落盡時，還能在你身邊，的那個人。

人生的路很長，每個人有每個人的活法，有的時候，你有你的路要走。我有我的風景要欣賞，遇到的人很多，懂的人很少，不必互相說服，你不懂我，我不怪你，只不過我們沒有在一個頻率。

這個世界，也許會有人能讀懂得你的堅強，可又有多少人能讀懂你微笑背後的脆弱，世間最好的默契，並非是你恰好來，我恰好在，而是我能讀懂你的不容易。

有人說，相愛的人在一起久了。一抬手投足，都知道對方想做什麼，從青蔥歲月到白髮蒼蒼，有些懂得早已融入平凡生活中的一粥一飯，點滴日子裡的感知冷暖，有些話，無須說出口，只在朝夕相處的默契裡，愛是一種懂得，有懂得愛才會更長久。

因為懂得，所以慈悲，因為愛你，所以我願意去讀懂你，這世間最好的默契，是既便不語，我也能讀懂你內心欲言又止的心事。

讀懂一個人也許很難，如果用心了，你就是一張白紙，如果不用心，你就是一本無字天書，欣賞你的人，配得上你的好，願意去懂你的人，才值得你終身依靠。

人這一生，總會有委屈和迷茫，事業上的不順，生活上的不容易，都會累積成一種壓力需要傾訴，人有的時候，需要的並不是物質上的滿足，而是心靈的慰籍。

真正的懂得無關風月，無關功利，而是一種自然感情的流露，懂你，我願意去瞭解你，心疼你，一個懂你的人勝過千萬過客。

懂你的人，在你渴的時候，會為你端來一杯水，累了的時候可以給你一個依靠，也許沒有甜言蜜語，只是表達在行動上，有一份恰到好處的默契。

也許很多人會問你飛得高不高，而懂你的人只關心你累不累。愛人之間有了懂得才會越來越幸福，朋友之間有了懂得會更好相處，知己因為懂得才能相依相伴，有的時候懂比愛更重要。

有人懂你，便是幸福。生命中，那個願意發自內心的去愛你，以你接受的方式去照顧你，以最長情的方式去守護你的人，便是懂你的那個人。

今生，希望能有一個人，知你冷暖，懂你悲歡，直到繁華落盡，也依然能夠笑對彼此，道一聲，人生路漫漫，幸好有你，相伴餘生。

作者：春暖花開