（JY譯）隨著美國養老院死亡人數不斷上升，白宮週一（11日）強烈建議州長們，在未來兩週內，對療養院此類設施的所有院友和工作人員進行COVID-19病毒檢測。據美聯社報導，目前尚不清楚為什麼現在才建議這樣做，這距離美國第一次在西雅圖郊外一家療養院大爆發的疫情已經有兩個多月，並最終導致45人死亡。

領導白宮抗疫工作組的副總統邁克·彭斯（Mike Pence），在視頻電話會議上告訴州長們，，聯邦政府強烈建議進行此類檢測。根據美聯社獲得的錄音，該工作組協調員黛博拉·柏克斯（Deborah Birx）補充說：「我們真的相信，所有100萬名療養院院友和工作人員都需要在接下來的兩週內接受檢測。」

總統特朗普再三表示，有很多COVID-19檢測工具，並且將責任歸咎於州長們對測試反應太慢，他在週一晚些時候的新聞發佈會上再次重複了這一指控。「坦率地說，有些州長對療養院的疫情很鬆懈。從一開始就很明顯。」特朗普說，指的是華盛頓州的爆發。當被問及為什麼建議進行測試而不是下令強制檢測時，特朗普說：「我當然會考慮的。如果你願意，我會強制執行。」

美聯社根據國家衛生部門和媒體報導的統計，在美國療養院和長期護理機構中，有超過27,000名居民和工作人員死於新冠病毒爆發，佔全美現時（週一）80,000死亡例中，約有三分之一。療養院經營者表示，由於缺乏檢測工具使他們幾乎無力阻止病毒進入他們的設施，因為無法識別沒有症狀的傳播者。主要的療養院行業組織美國衛生保健協會（American Health Care Association）對新的檢測建議表示歡迎，但表示聯邦政府需要做更多的工作以使之成為可能，包括為此投入數十億美元資助。

加州大學舊金山分校護理學榮譽退休教授夏琳··哈靈頓（Charlene Harrington）認為，鑑於療養院的弱勢群體，療養院應該從一開始就得到優先考慮，她質疑為什麼現在才提出檢測建議。

聯邦醫療保險和醫療補助服務中心（Centers for Medicare & Medicaid Services，CMS）的代表在被問及為什麼該機構早期時沒有要求療養院及長期護理機構進行檢測時沒有立即做出回應。在3月中旬，該機構要療養院及長期護理機構停止團體聚會和探視，並通過體溫檢查等措施對員工進行篩查。

一位高級政府官員說，採取更嚴格的立場仍然是一種選擇。由於這位官員沒有與媒體講話的授權，在匿名的情況下接受採訪時說：「如果各州不能迅速制定計劃，那麼我們很有可能會強制命令他們這樣做，但我們相信目前各州已進行了很多測試。」

西弗吉尼亞州和德克薩斯州已要求所有療養院院友和員工進行測試。就在剛剛的週日（10日），全美因COVID-19死亡人數最多的紐約州，已開始要求所有員工每週接受兩次檢測。俄亥俄州共和黨州長邁克·德維恩（Mike DeWine）說，他的州正在加大測試力度，但對每個療養院中每個人都這樣做的可行性表示懷疑。該州的長期護理機構在三週內報告了近500人死亡。他補充說：「坦白地說，醫學領域有很多人會認為，對療養院中的每個人進行測試可能不是最好的方案。」

彭斯的新聞秘書8日確診後，在隔壁的房間裡與州長們進行白宮的每週電話會議。包括感染疾病專家安東尼·福西（Anthony Fauci）博士在內的三名高級衛生保健官員也正在進行自我隔離，原因是他們擔心自己也暴露於該病毒。