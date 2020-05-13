（JY編譯）美國共和黨參議員泰德·克魯斯（Ted Cruz）週二提出了一項法案，旨在通過向礦業開發商以及製造商提供稅務減免，以振興美國稀土產業，這是美國以減低對中國稀土的依賴及打破中國在這一戰略領域控制權的最新舉措。中國是全球最大的稀土生產國。稀土是17種礦物元素的總稱，用於製造電子產品和軍事裝備。在持續的中美貿易戰中，中國曾揚言要停止向美國出口稀土，這促使美國作出努力，以振興其國內稀土產業。

克魯斯的法案如果獲得通過，將允許礦企對開採稀土的的建設、加工設施和設備購買的成本進行稅費扣減。該法案也將使電子產品製造商從美國稀土產品（包括磁鐵）扣除兩倍的成本。此舉旨在吸引企業減少從中國購買稀土，而從美國本土購買更多稀土。該法案還要求五角大樓在所有武器裝備中使用源自美國的稀土產品。

路透社上個月報導指出，一家中國公司在美國唯一的稀土礦Mountain Pass Mine中有十分之一的股權，引發了美國能源部科學家的擔憂。美國國防部4月份決定為該礦的擁有者MP Materials提供資助。總部位於澳大利亞的Lynas Corp（LYC.AX）也獲得了五角大樓稀土基金的資助。路透社報導後兩天，克魯斯和其他五名參議員給五角大樓致信，敦促五角大樓只為美國稀土項目提供資金。

德克薩斯州共和黨克魯斯在一份聲明中說：「我相信中國是下個世紀對美國政治威脅最大的地區。」克魯斯亦提出將向稀土開發項目提供5,000萬美元的撥款，其中約三分之一用於從其他舊礦場廢料中回收礦物。

美國稀土公司（USA Rare Earth）首席執行官皮尼奧爾索斯（Pini Althaus）說︰「我們讚揚克魯茲參議員意識到，解決中國在稀土行業的主導地位的第一步是優先考慮美國國內稀土的開發。」該公司正在與德克薩斯礦產資源公司（Texas Mineral Resources Corp）合作開發德克薩斯州的Round Top稀土礦。阿拉斯加、懷俄明和加州也含有大量的稀土。