大年初二，宣威的天氣翻來覆去的變化著，狂風肆虐，漫天的飛沙迷住雙眼，樹枝上的枯葉再也經不住折騰，殘喘著慢慢散落在大地。在這個多風的季節中，輕輕的走在路上，又不忍踏碎那些散落的枯葉，每走一步就像是踏在自己的靈魂上，發出清脆的孤獨聲，回蕩在內心深處。 停在背風的某個地方，點燃香煙，靜靜的看著風吹，葉落，想著過往，於是心中蕩漾起快樂而又寂寞的情愫。不知蹲了多久，腳已經變得麻木，只留下腦海裡閃耀的回憶……

也不知看了多少電影，總能頻繁的被它的情節所打動，經歷的多了，我也說不清愛情到底是什麼東西，是充滿色彩的回憶？還是帶來憂傷的悸動？或許只有殘缺的愛情才是最完整的。每每看到天空紅的雲朵，總會被它的美麗所折服。那藏在雲朵後面的會不會更美，或許它只是遮住了一片蔚藍的天空，正是因為這塊在我們眼中殘缺的天空，只是簡單的藍藍的天空，我們讓它變得複雜，複雜的美麗。雲走後，天空赤裸裸的展現在我們面前，或許我們會感動的淚流滿面，因為雲後的天是那麼的簡單。或許我們會痛徹心扉，我們苦苦尋覓的就這麼展現在我們的眼前，而且還是那麼的簡單。我們還怎樣去需找那一片天空？我們變得痛不可言。有時候，我們學會了改變，容易感動的人，會等待著雲朵飄向別處，容易難過的人，會跟那雙心靈的窗戶隨著漂移的雲朵移動。

當我們因為戀愛的失敗而麻木於愛情，要始終堅信它還會復蘇，因為雲後的藍天永遠是那麼美麗，那些被我們掩蓋在記憶深處的人，依然如初識般美好，哪怕只是回憶。當我們伸出手去抓向藍天，如穿越世紀般手掌慢慢變得蒼老，可我們依然執著的把手伸向藍天，那片乾淨的地方，是我們的回憶。。。 當我們因為愛情而孤單寂寞時，不知世界上有多少人在如我們一樣惆悵，我們並不孤單。當我們因為愛情而矢志不渝時，依然不知世界上有多少人如我們一樣愜意，我們如此幸福。原本以為失去了一個人等於失去整個世界，卻不知道更好的會在轉角向自己招手，正如我，迷人的劉海乾淨俐落，一雙忽閃的眼睛中滿是光芒，紅通通的臉頰透露著閃耀的青春。。。有人說世界上最浪漫的三個字不是我愛你，而是在一起，所以小嬌，我們要在一起，無論有多難。。。只有珍惜，才會有彼此。

送給曾經的自己和所有因為愛情而受傷的人，即使覺得世界只剩自己，你依然不孤獨，因為影子陪伴著你，天空也在擁抱著你。這些都屬於你，難道還會孤單嗎？慢慢的會走出自己的內心，因為你也是上帝的寵兒。

那片雲，擋住了我們的愛情，遮住了我們的雙眼，讓我們慢慢的改變。你的改變你喜歡嗎？不喜歡就換個方式。因為換個角度，世界會變得很美……

作者：天地有容