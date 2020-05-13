（JY編譯）根據美國國稅局（IRS）的數據，放棄公民身份的美國人人數在2020年達到了歷史新高。上週發布的數據顯示，今年前三個月有2909名居住在海外的美國人放棄了公民身份，比2019年最後三個月的261人，增加了1,104％。這是有記錄以來三個月內放棄美國公民身份人數之最，此前的記錄是2016年第四季度有2365人放棄公民身份。據Newswire.com網站週二稱，2019年總計有2072人放棄美國公民身份。

紐約班布里奇會計師事務所（Bambridge Accountants）表示，新冠狀病毒大流行促使海外美國僑民減少關係，並且避免「繁重」（onerous）的稅務申報。該會計師事務所合夥人阿利斯泰爾·班布里奇（Alistair Bambridge）表示，這一激增是由於大流行，大部分人有更多的時間處理一些可能他們推遲了一段時間的事務，導致美國僑民放棄身份的人數激增。

班布里奇說：「對於居住在海外的美國公民，他們仍然需要提交美國納稅申報表，有可能需要向美國繳稅，並報告他們在美國境外持有的所有外國銀行賬戶、投資和養老金。對於許多美國人來說，這種行為侵犯了太多他們的的隱私，加上他們不打算返回美國居住，因此他們認真地採取了放棄其公民身份。」

美國人必須支付2,350美元的政府手續費才能放棄其公民身份，居住在海外的人必須親自在美國駐該國大使館才能辦理。目前估計有900萬美國公民居住在國外。