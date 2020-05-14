無家可歸人士、低收入老年人，以及提供Food Distribution Services（食物配送服務）的人士將會優先獲得發放的口罩

據 Public Health – Seattle & King County（西雅圖和金郡公共衛生部門）的 Local Health Directive（當地健康指令），市長 Jenny A. Durkan 宣佈，西雅圖市將免費為易感群體提供超 45,000 個布製口罩，其中包括無家可歸人士、低收入老年人、以及食物銀行工作人員。身為本地區最大的雇主之一的西牙圖市府也將為西雅圖市的每一名員工提供布製口罩。從 5 月 18 日起，金郡居民在室內公共場所、金郡都會公車上、以及在難以保持身體距離的戶外場所中（如農貿市場）必須佩戴布製口罩。除了佩戴布製口罩外，居民必須繼續保持良好的衛生習慣和身體距離。

公眾無需為了遵守該指令而去購買布製口罩，可以用任何一塊棉布（包括一件 T 恤）來輕鬆製作口罩。Centers for Disease Control & Prevention（CDC, 疾病控制与预防中心） 提供了如何製作布製口罩的分步介紹。

















截至 2020 年 5 月 10 日，Public Health – Seattle & King County（西雅圖和金郡公共衛生部門）宣佈，金郡居民 COVID-19 病例總數為 7,046 例， 其中死亡病例 498 例。雖然西雅圖和金郡在穩定ˋ疫情並減緩 COVID-19 在此傳播上取得了進展，居民仍必須繼續遵守公共衛生指導，以減少病毒在我們社區的傳播。CDC 建議，在諸如西雅圖和金郡此類的社區，容易出現社區傳播，所有人在自己的家之外與其他人接觸而無法保持 6 英尺（1.8 米）的距離時應佩戴布製口罩來掩蓋鼻子和嘴以防止病毒不經意地傳播。

市長 Durkan 表示：「雖然我們已經使情況有所穩定、拯救了許多生命，並且防止了我們的衛生保健系統因不堪重負而崩潰，但我們必須知道，我們社區現在的病例數與開始實施限制的三月初相比要多很多。這種病毒沒有界限。佩戴布製口罩是我們的一項新規範。雖然此類公共衛生要求是新要求，但我們必須遵循此準則。保護我們社區的健康和安全是我們所有人的責任。我非常感謝我們的社區合作夥伴，感謝他們幫助製作、採購、並向我們最易感的群體發放布製口罩。在這段前所未有的時期，個人和企業都應當繼續設計、製作、和捐贈布製口罩。」

本市 45,500 個布製口罩來自當地企業，其中有婦女企業、少數民族企業和非營利組織。本市將與為移民、難民、老年人、殘障人士、以及無家可歸人士提供服務的社區組織一起發放這些口罩。本市還將向食物銀行和餐食提供者發放口罩，包括 Seattle Public Schools（西雅圖公立學校）和 Meals on Wheels（車輪上的餐食）， 本市還將儲備一些口罩，在該市的日間衛生中心和庇護所發放。本市的布製口罩分配方案如下：

為經濟適用房提供者分發 5,500 個 為老年人分發 5,000 個 為社區組織分發 15,000 個 為庇護所和衛生服務提供者分發 7,500 個 為食物銀行分發 5,000 個 為小企業分發 1,500 個 為餐食項目分發 6,000 個

除了金郡提供的 115,000 個口罩，本市還取得了超 45,000 個口罩，但社區需求遠大於當地政府所能單獨提供的數量。市長 Durkan 和執行官 Constantine 呼籲有興趣和有能力的公眾捐贈布製口罩來幫助保證易感人群的安全和健康。可透過 United Way’s Donation Portal（聯合之路的捐贈門戶網站）、King County Donation Connector（金郡捐贈接口）和 Washington Mask Challenge（華盛頓口罩挑戰）捐贈布製口罩。





此外，本市鼓勵想在當地大批量購買口罩的企業和大型組織填寫此西雅圖市調查表，以瞭解貴組織如何為員工採購布製口罩。

身為本地區最大的雇主之一，西雅圖市府將為本市的每一名員工提供口罩。市長呼籲所有其他的大型企業提供布製口罩和適當的 personal protective equipment（PPE, 個人防護用品）（如果他們還沒有準備好）。此外，州長的 “Safe Start” （安全啟動）計劃要求所有的企業提供開展業務所需的一切 PPE。

公眾若對新發布的在全郡範圍內實行的口罩指令有疑問，請瀏覽 kingcounty.gov/masks。請注意，根據本指令，公眾不應採購 N95 或其他醫用級別的口罩；這些物資應留給醫療工作者和一線急救人員。想要捐贈 N95 口罩或其他 PPE，請填寫此調查表或給西雅圖市政府發送電子郵件至 PPEdonations@seattle.gov。

此外，請務必注意，有些人是因正當理由而無法佩戴口罩 – 請不要歧視。如果您遭遇或見證騷擾或偏見行為，請致電 206-233-7100 向 Seattle Office for Civil Rights（西雅圖民權辦公室）反偏見熱線舉報。您也可以在網上舉報，網址為 seattle.gov/reportbias。如果是緊急情況，請立即致電 9-1-1。

雖然西雅圖和金郡在防止 COVID-19 進一步傳播方面已取得初步成功，但保持身體距離和良好的衛生習慣仍然很重要。隨著天氣變暖，鼓勵所有西雅圖居民在公共場合繼續 #KeepItMoving ，其中包括公園、農貿市場和林蔭道。如需了解公園的最新指南和開放時間，瀏覽 http://www.seattle.gov/parks。