華盛頓州貝勒維市(BELLEVUE, WA) — 華盛頓州衛生部的數據顯示，COVID-19疫病帶來的公共衛生危機，正以驚人且不對稱的速度影響著有色人種，證實了現有系統之不平等。英語能力有限、生活在多代同住家庭中的人，以及經常從事被認為是必要工作的人，特別容易受到感染。有色人種社區，尤其是許多移民和難民，繼續面臨獲取切身資訊的障礙，不是無法獲得聯邦或地方政府的援助，就是就被排除在外。

「盧勝彥佈施基金會」正在擴大對社區組織的支援，對抗疫病大流行，並優先提供服務給移民和難民社區。基金會將其年度捐助贈款預算加倍到200萬美元，以協助應對疫病流行造成的急難和長期影響。捐助款是通過兩個籌資項目所提供：「快速響應基金」和「緊急需求基金」。

迄今為止，以下的單位已獲得「快速響應基金」撥款支持：Asian Counseling and Referral Services; Colectiva Legal del Pueblo; Denise Louie Education Center; Eastside Legal Assistance Program; HealthPoint; Kandelia; Neighborcare; Northwest Health Law Advocates; Refugees Northwest; Somali Health Board; and Young Women Empowered.「緊急需求基金」將在短期內撥款，並將針對以下四個方面提供支援：

1）為必要工作人員的移民家庭提供兒童托育/早期教育的服務；

2）社區醫療中心，提供移民和難民護理服務；

3）向包括無證件工人在內的移民工人，提供直接現金援助；

4）反對仇恨與偏見的工作。

除了給予金援支持，「盧勝彥佈施基金會」亦加入了華盛頓州的慈善和社區組織，在全民健康陷入危機時期，向Inslee 州長提倡，立即採取必要措施，以保護和幫助移民和難民。基金會並加入亞裔美國人/太平洋島民的慈善行動，呼籲停止針對亞裔美國人/太平洋島民社區的暴力和偏見。基金會和慷慨的贊助者以及當地佛教寺廟共同合作（位於Redmond市的「西雅圖雷藏寺」和在North Bend市的「彩虹雷藏寺」），已經分發了超過15,000個醫療口罩，給身在第一線的醫護人員。

「盧勝彥佈施基金會」在疫病大流行期間，以及往後日子，將繼續援助移民和難民社區的健康和教育需求。從成立至今年底，基金會提供的捐助贈款總金額將超過600萬美元，用於健康和教育捐助款、獎學金和救災援助。

關於「盧勝彥佈施基金會」

「盧勝彥佈施基金會」是一所成立於2008年的非營利公共慈善機構。透過愛心和慈善公益事業，與策略性的捐助贈款相結合，「盧勝彥佈施基金會」致力於提升與促進所有人的優質健康和教育。基金會透過其捐助贈款，尋求和資助能益於最弱勢社區的創新計劃，改善了我們健康和教育系統中的長期不平等現象。「盧勝彥佈施基金會」主要專注在支援位於華盛頓州的金郡、皮爾斯郡和斯諾霍米甚郡(King, Pierce, and Snohomish)的移民和難民社區。欲知更多詳情，請造訪我們的網站www.sylfoundation.org/。